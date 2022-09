Sara Ali Khan est récemment lié à un joueur de cricket indien Shubman Gill. C’est arrivé après que les photos de Sara et Shubman lors d’un dîner soient devenues virales en ligne. Cela a déclenché des mèmes car Shubman avait déjà été lié à Sara Tendulkar. Et maintenant, dans le message de Sara Ali Khan, Shubman Gill a de nouveau été mentionné. Il se trouve que Sara a partagé une vidéo de bobine sur sa poignée Instagram dans laquelle on la voit afficher son côté décalé habituel à ses darshaks (public). Sara Ali Khan s’est également fait troller pour la même chose.

Entertainment News : la bobine de Sara Ali Khan devient virale

S’appuyant sur sa poignée Instagram, l’actrice d’Arangi Re, Sara Ali Khan, a partagé une vidéo de bobine partageant ce qu’elle est avant et après avoir pris une tasse de café. Au début, c’est-à-dire avant le café, Sara met en valeur son côté timide et timide, au cours duquel elle groove sur la vieille chanson classique Baahon Mein Chale Aao. Plus tard, montrant son véritable avatar après avoir pris un café, Sara partage son “oh Boy !!” avatar durant lequel elle groove sur la chanson de Tinku Jiya. L’énergie de Sara dans la vidéo de la seconde moitié est trop bonne. Vérifiez le ici:

Sara Ali Khan se fait troller ; les internautes mentionnent Shubman Gill

Alors que Sara essaie juste de divertir les masses avec une bobine amusante, les internautes se sont mis à la traîne. Certains n’aimaient pas l’idée de Sara de publier un message comme celui-là et l’ont qualifiée de bon marché. Certains lui ont demandé de mieux jouer dans les films. Et certains des internautes ont également mentionné Shubman Gill, le jeune et beau joueur de cricket qui est lié à Sara depuis un moment maintenant. « Shubman bhai dekh rahe ho », disait l’un des commentaires. Un autre a écrit que Sara devait avoir partagé la vidéo pour Shubman.

Pendant ce temps, il y a quelques jours, Shubman Gill a célébré son anniversaire et son ami Khushpreet avait écrit une note d’anniversaire qui laissait entendre qu’il sortait avec Sara.