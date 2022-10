Sara Ali Khan célèbre Diwali avec Janhvi Kapoor-Ananya Panday, les appelle ‘Patakhas’

L’acteur de Bollywood, Sara Ali Khan, a publié lundi une série de photos de la soirée Diwali de T-Series. S’adressant à Instagram, l’acteur de Love Aaj Kal a publié une photo de collage sur son histoire qu’elle a sous-titrée, “Happy Diwali. Seulement pyaar pour ces 2 Patakhas.”



Sur la photo, les trois acteurs pouvaient être vus posant dans leurs magnifiques tenues traditionnelles. On pouvait voir Sara enfiler un lehenga couleur pêche avec de lourdes broderies. Janhvi, d’autre part, a opté pour un sari argenté, tandis qu’Ananya avait l’air magnifique dans un sari rouge vif.







En dehors de cela, Sara a également laissé tomber quelques clichés avec le réalisateur Karan Johar, Varun Dhawan et son frère Ibrahim Ali Khan qu’elle a sous-titrés, “Joyeux Diwali Amour, lumière et prospérité à tous.”











Dimanche, la maison de production T-series a organisé une grande fête de Diwali à laquelle ont assisté de nombreuses célébrités de Bollywood comme Shehnaaz Gill, Sidharth Malhotra, Varun Dhawan et bien d’autres.

Pendant ce temps, en parlant du travail, Sara sera ensuite vue dans le prochain film dramatique romantique sans titre du réalisateur Laxman Utekar aux côtés de l’actrice Vicky Kaushal. En dehors de cela, elle a également Gaslight avec Vikrant Massey et Chitrangada Singh, et le prochain “Ae Watan Mere Watan” de Karan Johar dans lequel elle jouera un brave combattant de la liberté dans un conte fictif dans le contexte du mouvement Quit India en 1942. .Un drame à suspense à venir est inspiré d’événements réels et a été écrit par Darab Farooqui et Kannan Iyer.



Produit par Karan Johar, le film sera présenté exclusivement sur la plateforme OTT Amazon Prime Video. Sara déposera bientôt son premier regard d’Ae Watan Mere Watan. (Avec les entrées de l’ANI)