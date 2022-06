Sara Ali Khan brutalement trollée pour avoir porté un short et un crop top pour une sortie avec papa Saif Ali Khan

Un jour avant la fête des pères, le dimanche 19 juin, l’actrice Sara Ali Khan, son frère Ibrahim Alia Khan et leur père, l’acteur Saif Ali Khan, ont été aperçus à Mumbai pour un brunch spécial ensemble. Alors que Saif et Sara ont été photographiés en arrivant au restaurant ensemble, c’est Sara qui a obligé les papas avec des photos. Ce n’est qu’après que Sara ait poussé son père Saif à poser pour les papas qu’il les a obligés. Plus tard, le fils aîné de Saif, Ibrahim, qui a rejoint le duo père-fille peu après leur arrivée au restaurant, n’a pas posé pour les papas et s’est plutôt dirigé directement à l’intérieur du restaurant.

Le 18 juin, le célèbre photographe Viral Bhayani a publié une vidéo de Sara entrant dans le restaurant avec son père Saif. Le clip est maintenant devenu le sujet de conversation de la ville. Les internautes s’en sont pris à Sara Ali Khan, la qualifiant d' »éhontée » pour s’être habillée en short pour une sortie avec son père Saif Ali Khan. Qualifiant sa tenue vestimentaire inappropriée pour une sortie avec son père, les internautes ont rempli la section des commentaires du message de remarques méchantes et haineuses.

LIS: Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan traitent papa Saif Ali Khan avec un brunch spécial un jour avant la fête des pères









« Sharam Kar Aise Kapde Dad Ke Sath Pehenke Kon Jata Hai (Ayez honte, qui porte de tels vêtements quand il sort avec son père ?) », a écrit un internaute. « Koi lunch pe aise kapde pehenke jaata hai kya (Qui porte de tels vêtements pour déjeuner)? » a demandé un utilisateur d’Instagram. « Ap lok dress keu panteho? Dress pehna owr na pahna eki baat hein keuki aploko ki dress e aysa hein (Pourquoi portez-vous des vêtements. Les porter ou non, tout semble pareil) », a commenté un autre utilisateur.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Saif sera ensuite vu dans Vikram Vedha, le remake hindi d’un film sudiste du même titre. Le met également en vedette Hrithik Roshan dans le rôle principal. Parlant de Vikram Vedha, l’équipe a récemment terminé le tournage du film et une annonce quant à la date de sortie de sa bande-annonce est attendue prochainement. Vikram Veda sortira en salles le 30 septembre 2022.

Sara Ali Khan, quant à elle, sera ensuite vue dans Gaslight. Ibrahim travaille actuellement comme assistant réalisateur sur les décors de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar avec Ranveer Singh et Alia Bhatt.