Sara Ali Khan brûle la scène dans une veste Pepsi noire, les internautes disent “vous êtes une marque”

L’actrice de Bollywood Sara Ali Khan a brûlé la scène lorsqu’elle a marché dans une veste noire “Pepsi”. Elle avait l’air absolument incroyable dans la vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux. On peut la voir marcher comme une pro dans le clip.

La célèbre photographe Viral Bhayani a partagé sa vidéo de l’actrice avec la légende: “La superstar de Bollywood @ saraalikhan95 arbore un look Pepsi X HUEMN avant-gardiste alors qu’elle marche sur la rampe en tant que vedette.” En un rien de temps, la vidéo est devenue virale et les internautes ont commencé à réagir.









Sara elle-même a également partagé une vidéo BTS de l’événement. L’un des fans a écrit: “Charmant… si naturel… pas forcé de poser.” Le second a dit: “Une femme parfaite, don … pourquoi les réalisateurs ne voient pas cette séquence chez Sara.” La troisième personne a écrit : « Super show hier. Votre darshak a adoré. La quatrième personne a commenté: “Sara, aucun effet requis, tu es une beauté dans son ensemble.” La cinquième personne a commenté : « Vous êtes une marque sara. Faire génial. Continuez comme ça.”

Pour les non-initiés, Sara est la fille de Saif Ali Khan et de son ex-femme, Amrita Singh. Sa grand-mère Sharmila est l’épouse du défunt joueur de cricket indien Mansoor Ali Khan Pataudi. L’actrice de Love Aaj Kal est apparue plus tôt sur Roposo Live où on lui a demandé si elle pouvait jouer sa grand-mère à l’écran.

Sara a dit : « Elle est si gracieuse. Je ne sais pas si je suis gracieux. Sara a ajouté: “Je parle beaucoup à badi amma (grand-mère), mais je ne pense pas avoir passé beaucoup de temps à lui parler de sa carrière en tant que telle. Il y a tellement d’autres choses. Elle est si cultivée , intéressée par l’actualité et dotée d’un grand sens des connaissances générales. C’est une femme tellement classe et elle a eu une telle vie. Elle a une vision du monde et nous avons passé beaucoup plus de temps à en parler qu’à en faire son métier, que je pense que je devrais.”