Sara Ali Khan lors de sa première année 2018 a eu deux sorties consécutives – « Kedarnath » et « Simmba ». Dans son premier film réalisé par Abhishek Kapoor, l’acteur a joué aux côtés de Sushant Singh Rajput. Maintenant, lors d’une récente interaction, Sara a été interrogée sur les spéculations selon lesquelles son père et l’acteur Saif Ali Khan seraient mécontents d’elle pour avoir choisi « Kedarnath » comme première sortie. Elle a répondu en disant que son père l’avait encouragée à prendre ses propres décisions.

Sara a déclaré à India.com: « Mon père sait mieux que de faire des déclarations sur ce que je devrais faire de mieux parce que lui-même, en tant que père, m’a encouragé à prendre mes propres décisions. Il est également acteur, il comprend donc mieux que la plupart des gens que en fin de compte, vous ne pouvez pas faire partie d’un film dont vous ne vous sentez pas convaincu et par conséquent, il est très important que vous fassiez confiance à votre propre instinct. »

L’acteur de ‘Love Aaj Kal’ a ajouté : « Pour faire court, je ne pense pas qu’il ait jamais eu de problème avec ce que j’ai fait tant que mon cœur et mon âme y étaient. Et peu importe ce qu’il peut avoir ou non pensé, après le sort de ‘Kedarnath’ et après l’amour et l’appréciation que j’ai reçus – zahir si baat hai que je savais ce que je faisais et je suis très fier de ce que j’ai choisi et de ce que j’ai fait. »

Tout en faisant l’éloge de Sushant, Sara a également déclaré au portail: « Je me sens privilégiée et reconnaissante d’avoir eu cette opportunité. Je l’ai déjà dit et je le répète, de la comédie à l’hindi – tout ce que j’ai appris en tant que un acteur – Sushant m’a appris cela et j’ai beaucoup de chance d’avoir eu cette opportunité dans ‘Kedarnath’. C’est le point culminant pour moi. «