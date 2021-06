Sara Ali Khan avait roulé des doobies, je l’ai fumé avec elle : Rhea Chakraborty à NCB sur l’affaire de drogue Sushant Singh Rajput | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acte d’accusation de l’actrice Rhea Chakraborty a été consulté par Zee News et ses aveux complets au Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) contiennent des révélations surprenantes. Dans l’acte d’accusation de la NCB, Rhea a avoué que la fille de Saif Ali Khan et Amrita Singh, l’actrice Sara Ali Khan, lui avait offert de la marijuana et de la vodka.

La déclaration d’aveux a été enregistrée dans le cadre de l’affaire de drogue Sushant Singh Rajput.

Rhea a révélé sa conversation avec Sara à NCB qui a eu lieu le 4 juin 2017. Dans la conversation, Sara fait allusion à donner à Rhea des joints de marijuana roulés et de la vodka. L’actrice a également avoué que Sara avait des doobis roulés à la main avec elle, qu’elle partagerait avec Rhea.

L’année dernière, Sara Ali Khan a été convoquée par le BCN dans le cadre de l’affaire de drogue Sushant Singh Rajput, dans laquelle elle a avoué avoir brièvement fréquenté l’acteur et l’avoir également accompagné lors d’un voyage en Thaïlande.



Copie de la feuille de charge Rhea Chakraborty

Rhea Chakraborty, qui sortait ensemble et vivait avec Sushant Singh Rajput, est sous les feux de la rampe depuis la disparition prématurée de l’acteur l’année dernière. Un FIR contre l’actrice a été déposé par la famille de Sushant, qui l’a accusée de complicité au suicide et de siphonnage de l’argent de l’acteur décédé. Rhea a catégoriquement nié les deux accusations.

Rhea a été en prison l’année dernière pendant 28 jours en lien avec le lien avec la drogue sondé par NCB alors qu’il enquêtait sur la mort de Sushant Singh Rajput.

L’année dernière, le 14 juin 2020, l’acteur Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa résidence de Bandra. Il s’agit d’un cas de suicide. Cependant, après que la famille et les fans de l’acteur ont fait part de leurs inquiétudes, l’affaire a fait l’objet d’une enquête par plusieurs agences gouvernementales.

Le Bureau central d’enquête (CBI) examine sa mort avec le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) enquêtant sur l’angle des drogues et la Direction de l’application (ED) enquêtant sur l’affaire du blanchiment d’argent.