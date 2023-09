Sara Ali Khan arrive à la résidence de l’ex-beau Kartik Aaryan pour le darshan de Ganpati, la vidéo devient virale

Sara Ali Khan, Mukesh Chhabra, Kabir Khan, Rasha Thadani et Manish Malhotra faisaient partie des invités arrivés à la résidence de Kartik Aaryan pour le darshan de Ganpati.

Au cours de la semaine propice de Ganesh Chaturthi, Kartik Aaryan a accueilli Bappa chez lui et plusieurs célébrités sont arrivées à sa résidence pour rechercher les bénédictions du Seigneur Ganesha. Kabir Khan, Manish Malhotra, Rasha Thadani et Rohit Dhawan figuraient parmi les participants. Cependant, une célébrité a surpris les internautes par sa présence à la résidence de Kartik pour Ganpati darshan, l’ex-petite amie de Kartik, Sara Ali Khan.

Oui, Sara Ali Khan est également arrivée à la résidence de Kartik pour le darshan de Ganpati, et elle a même posé pour les paps. Sara était magnifique dans un costume rose salwar, et elle a salué les pap avant de se diriger vers la maison de Kartik. Viral Bhayani a partagé la vidéo sur son Instagram et a écrit : « Sara Ali Khan rayonne d’élégance dans une superbe robe rose, ajoutant une touche de dévotion avec son sac Ganpati spécial. @kartikaaryan Residence. » Dans une autre vidéo, Sara a posé pour les paparazzi avec le designer Manish Malhotra

Voici les vidéos









Dès que la vidéo a été partagée en ligne, elle est devenue virale en un rien de temps. Un internaute a écrit : « Elle respecte toutes les religions… je l’aime. » Un autre internaute a écrit : « Ne savons-nous pas déjà que Kartik et Sara seront de retour ? Un internaute a écrit : « Mon cœur SarTik ».

Pour les non-initiés, Kartik et Sara ont travaillé ensemble dans Love Aaj Kal d’Imtiaz Ali (2020). Depuis que la rumeur disait que Kartik et Sara se fréquentaient pendant le tournage de Love Aaj Kal (2020) d’Imtiaz Ali et qu’ils se sont séparés avant la sortie du film, les deux ont toujours attiré l’attention chaque fois qu’ils se rencontrent publiquement, les fans de Sartik (Sara-Kartik) étant toujours en faveur de qu’ils se remettent ensemble. La même chose s’est également produite lors de la fête du succès de Gadar 2.

Dans une interview précédente, Sara a exprimé son souhait de rejoindre Kartik dans son prochain film, Aashiqui 3. Sara a rejoint Connect FM Cannada. Au cours d’un segment, lorsque l’intervieweur a posé une question à un fan sur les rumeurs selon lesquelles elle rejoindrait Kartik et le réalisateur Anurag Basu pour Aashiqui 3, Sara a déclaré qu’on ne lui avait pas proposé le film, mais qu’elle aimerait explorer cette opportunité. Khan a déclaré: « On ne m’a pas encore proposé Aashiqui 3 mais j’adorerais. Si on me propose le film, alors oui, bien sûr. » Côté travail, Sara sera ensuite vue dans Metro In Dino.