Sara Ali Khan appelle Salman Khan “oncle”, regardez sa réaction

Samedi, la télévision diffusera les IIFA Awards 2022. On voit Sara Ali Khan appeler Salman Khan son “oncle” dans une récente promo. Plus tard, le couple exécute une routine de danse sur une chanson du film Judwaa de Salman en 1997. Un certain nombre de superstars de Bollywood, dont les acteurs Vicky Kaushal, Shahid Kapoor et Ananya Panday, ont assisté à l’IIFA, qui s’est tenue à Abu Dhabi.

Sara dit dans la vidéo qu’elle veut créer différentes marques. Plus tard, elle ajoute “Salman oncle ke saath (avec Salman oncle)”. “Aapki picture gayi” (maintenant votre film est terminé), répond Salman. “Meri picture kyun gayi (pourquoi donc?)” dit une triste Sara. Tu m’as appelé oncle devant tout le monde, ajoute Salman, “Aapne sabke samne mujhe oncle bulaya.” Tu m’as demandé de t’appeler oncle, répond Sara. Ensuite, le couple commence à danser sur Tan Tana Tan Tan.





L’IIFA 2022 s’est tenue du 2 au 4 juin à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi sur l’île de Yas. Abhishek Bachchan, Tiger Shroff, Ananya Panday, Sara Ali Khan et Nora Fatehi, entre autres, se sont produits lors de la cérémonie de remise des prix, qui était animée par Salman Khan, Riteish Deshmukh et Maniesh Paul. Les chanteurs Tanishk Bagchi, Neha Kakkar, Honey Singh, Guru Randhawa, Dhvani Bhanushali, Zahrah S Khan, Asees Kaur et Ash King ont également captivé le public avec leurs performances.

Pour les non-initiés, une photo de la superstar de Bollywood Salman Khan et de l’acteur Abhishek Bachchan assis à un siège l’un de l’autre lors de la 22e édition des prix IIFA 2022 récemment conclue avait envahi Internet. La photo partagée sur la poignée Instagram de l’IIFA montrait Salman et Abhishek assis avec le cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, qui dirige le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Développement social des Émirats arabes unis, lors de la principale cérémonie de remise des prix qui s’est tenue samedi soir.

Le 3 juin, la réalisatrice Farah Khan Kunder et l’acteur Aparshakti Khurana ont accueilli IIFA Rocks 2022. Le 4 juin, Salman Khan, Riteish Deshmukh et Maniesh Paul ont accueilli la grande cérémonie de remise des prix de l’IIFA 2022.