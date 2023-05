Sara Ali Khan a trollé pour avoir célébré après que Shubman Gill soit sorti tôt dans la finale CSK vs GT IPL

Sara Ali Khan fait face à des critiques massives pour sa célébration après que Shubman Gill soit sorti tôt dans le match final des titres Super Kings et Gujarat de Chennai. Sara et Shubman sont liés depuis un certain temps maintenant, et la dernière mise à jour sur la relation présumée est qu’ils se sont séparés et ne se suivent plus sur Instagram. Cela a soulevé de nombreux sourcils, et maintenant cette vidéo dansante de Sara au stade après la victoire du CSK et la sortie de Shubman Gill attire beaucoup d’attention et ne fait qu’ajouter plus de volume aux rumeurs de leur rupture.

Alors que les internautes claquent Sara et la qualifient de malchanceuse pour Shubman puisqu’il est sorti du match en quelques minutes, certains supporters de Shubman Gill traitent l’actrice de panauti. Sara était présente au stade avec sa co-date Vicky Kaushal pour promouvoir leur prochaine sortie Zara Hatke Zara Bachke ensemble.

Un utilisateur a écrit : » #Sara est venue aujourd’hui pour regarder Batting de #ShubmanGill et il est sorti tôt ?#GTvCSK #IPL2023Final #MSDhoni ». Un autre utilisateur a mentionné, » Sara a joué panauti pour lui ».

Gill ne » Sara » ka » Sara » humeur kharab kar Diya..#SaraAliKhan a joué panauti pour lui. Pluie (? ) (@Rainny_India) 29 mai 2023

Sara et Shubman sont aperçus ensemble à plusieurs reprises lors de déjeuners et de dîners, ce qui a lancé la spéculation sur leur relation. Et maintenant, on prétend que Shubman est de retour avec Sara Tendulkar et qu’ils sont ensemble; en effet, les histoires curieuses de Shubman Gill avec Saras sont sans fin. Shubman fait souvent la une des journaux en raison de sa relation présumée avec les Sara et beaucoup ont même fouillé le joueur de cricket après que la nouvelle a éclaté qu’il avait rompu avec Sara Tendulkar et s’était lié avec Sara Ali Khan. Nous nous demandons pourquoi Shubman est toujours attaché aux deux Sara, tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il n’y a pas de fumée sans feu.

Cela n’aurait peut-être pas été le résultat souhaité, mais nous avons donné tout ce que nous avions. La tête haute nous continuons à vivre pour nous battre un autre jour ? pic.twitter.com/zJ5Cg6K2Ay Shubman Gill (@ShubmanGill) 29 mai 2023

Bien que Shubman Gill ne soit PAS satisfait de leur défaite, il est fier d’avoir atteint les finales et s’est rendu sur Twitter et a partagé une photo motivée de toute l’équipe.