Sara Ali Khan a trollé et appelé le «kamwali» de Deepika Padukone pour sa tenue simple; Ranveer Singh comparé à Abhijit Bichukale alors qu’ils assistent aux célébrations de Ganpati

Alors que les célébrations de Ganpati sont en cours, les célébrités de Bollywood sont occupées à visiter des pandals et plus encore pour rechercher les bénédictions de Bappa. De nombreuses stars comme Ranbir Kapoor, Kartik Aaryan, Kajol et d’autres ont visité Lalbaug Cha Raja. Maintenant, nous avons des photos de Deepika Padukone, Sara Ali Khan et Ranveer Singh qui a visité la résidence du CM pour chercher les bénédictions de Bappa. Les internautes étant des internautes, ont suivi les trois célébrités à gauche, à droite et au centre pour leurs tenues vestimentaires. Ranveer Singh et Deepika Padukone portaient de lourdes tenues de fête tandis que Sara Ali Khan restait simple dans un costume salwar en coton jaune.

Ranveer Singh, Deepika Padukone et Sara Ali Khan se font troller

Ranveer Singh portait une kurta rose avec une veste Nehru brodée. Deepika Padukone a choisi de s’habiller d’un costume en velours vert avec un dupatta en velours rose. Elle a associé son look à de jolis chandbaalis. En revanche, Sara Ali Khan a choisi d’être tout à fait simple. Elle portait un costume salwar jaune et aucun accessoire. Cheveux attachés avec une cloison médiane. Leurs photos sont sorties et les internautes reprochent à Sara de s’habiller si simplement. D’un autre côté, Ranveer Singh est trollé alors que les fans le comparent aux fams de Bigg Boss, Abhijit Bichukale. Les internautes peuvent parfois devenir très méchants et méchants ! Découvrez leurs photos et les réactions des fans ci-dessous :

Deepika Padukone, Sara Ali Khan et leurs projets à venir

Sur le front du travail, Ranveer Singh a ensuite Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Il partagera l’espace écran avec Alia Bhatt dans celui-ci. Deepika Padukone sera ensuite vue à Pathaan. L’actrice a une nouvelle fois collaboré avec Shah Rukh Khan pour ce projet. Johan Abraham en fait également partie. Le prochain de Sara Ali Khan est Gaslight. Le film réalisé par Laxman Utekar aura Vicky Kaushal comme acteur principal.