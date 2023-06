Saquon Barkley ouvert à l’option nucléaire sur les négociations du contrat des Giants

Le porteur de ballon Saquon Barkley n’a pas exclu la possibilité de ne pas participer à la saison s’il ne parvient pas à s’entendre avec les Giants de New York sur un contrat.

Le marché n’a pas été trop gentil avec les porteurs de ballon cette année, aucun des joueurs devant signer un nouveau contrat ne se rapprochant de ce que Christian McCaffrey ou Alvin Kamara ont signé.

L’un des porteurs de ballon qui doit signer un nouvel accord est Saquon Barkley des Giants de New York. Les Giants étaient dans une position difficile devant signer à la fois Barkley et le quart-arrière Daniel Jones pour de nouveaux contrats.

Ils ont signé avec Jones un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans, mais ont placé l’étiquette de franchise sur Barkley, qui vaut 10,1 millions de dollars pour la saison à venir. Cependant, Barkley n’a pas encore signé l’étiquette.

Barkley a organisé un camp de football pour les jeunes à Jersey City, NJ dimanche et a parlé aux journalistes de son statut de contrat actuel. La date limite pour signer une prolongation de contrat étant le 17 juillet, Barkley a déclaré qu’il explorerait ses options sur la façon d’aller de l’avant. Interrogé sur la possibilité de ne pas participer à la saison 2023, Barkley ne l’a pas exclu.

« Je pense que c’est une conversation comme vous l’avez dit, c’est une carte que je pourrais jouer », a déclaré Barkley, h/t le New York Daily News. «Cela revient dans la conversation si quelque chose n’est pas fait d’ici le 17 juillet. Et nous avons un peu de temps entre les deux. Donc, quand cette date arrivera, je devrai m’asseoir avec mon équipe et ma famille et prendre des décisions, voir ce que nous allons faire, quel est le plan de match, quelle est la prochaine étape.

Bien qu’il n’ait pas encore décidé de s’absenter de la saison 2023, il n’assistera pas au minicamp obligatoire de l’équipe cette semaine à venir. Il n’est pas obligé d’y assister, étant donné qu’il n’a pas encore signé l’étiquette de franchise.

Barkley a souligné qu’il ne cherchait pas à réinitialiser le marché et qu’il comprenait ce qu’était actuellement le marché des porteurs de ballon. Au contraire, il cherche à « être rémunéré respectueusement en fonction de ses contributions à l’équipe et au vestiaire », selon sa déclaration à ESPN.

Barkley a poursuivi en disant: «Si à un moment donné, il y a un accord équitable pour les deux parties sur la table, je serai prêt à signer.

Vous pouvez lire la déclaration de Barkley publiée par Adam Schefter, initié senior d’ESPN dans la NFL, dans le tweet ci-dessous :

La franchise des Giants, RB Saquon Barkley, a confirmé après le camp de football pour jeunes Saquon Barkley à Jersey City, NJ aujourd’hui qu’il ne sera pas au minicamp obligatoire de son équipe cette semaine. Barkley n’a toujours pas signé son offre de franchise. Ses paroles: pic.twitter.com/O8nFQujZG0 – Adam Schefter (@AdamSchefter) 12 juin 2023

Barkley a été sélectionné deuxième au classement général par les Giants en 2018. Au cours de sa première année, il a pris d’assaut la ligue en remportant le titre de recrue offensive de l’année. Mais au cours des trois saisons suivantes, Barkley a fait face à des blessures, y compris une déchirure du LCA en 2020. Le régime précédent des Giants a choisi l’option de cinquième année de Barkley.

Au cours de sa première année avec l’entraîneur-chef Brian Daboll et le coordinateur offensif Mike Kafka, Barkley a connu une saison de rebond. En 16 matchs de saison régulière, Barkley a enregistré 1 312 verges au sol (le quatrième en NFL) et 10 touchés (le neuvième) en 295 courses (le quatrième). Barkley a également enregistré 57 réceptions pour 338 verges sur 76 cibles.

Les Giants ont atteint les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016 et ont remporté leur premier match éliminatoire depuis leur victoire au Super Bowl 46 lors de la saison 2011. Mais, ils ont été éliminés par le rival des Eagles de Philadelphie lors de la ronde divisionnaire. Barkley a couru pour 118 verges et deux touchés en 18 courses et a attrapé sept cibles sur neuf pour 77 dans les deux matchs éliminatoires.

Barkley a souligné qu’il ne saura pas ce qu’il va faire avant la date limite du 17 juillet. Il y a une chance que les deux parties conviennent d’un accord d’ici là. Sinon, les fidèles des Giants attendront de voir quel sera le prochain mouvement de Barkley.