Saquon Barkley exclu jeudi contre San Francisco

Le porteur de ballon des Giants de New York, Saquon Barkley, ne jouera pas contre les 49ers de San Francisco jeudi soir, a annoncé l’équipe.

Barkley s’est blessé à la cheville à la fin du quatrième quart-temps de la victoire de New York contre l’Arizona et a dû être aidé hors du terrain. Il ne s’est pas entraîné avec l’équipe cette semaine, mais l’entraîneur-chef des Giants, Brian Daboll, a laissé espérer qu’il pourrait s’habiller jeudi mardi, affirmant que Barkley était « un guérisseur rapide ».

Et même si cela peut être vrai, l’équipe a révélé que sa cheville ne sera pas assez forte pour le soutenir pendant 60 minutes contre San Francisco.

Matt Breida se glissera probablement dans le rôle de titulaire avec Barkley mis à l’écart, et il devrait partager les touches avec Gary Brightwell et la recrue Eric Gray. Il manquera également à l’équipe le plaqueur gauche partant Andrew Thomas.

Barkley a compilé 114 verges au sol cette saison, avec un touché en solo.

