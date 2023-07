Saquon Barkley et Josh Jacobs ne signent pas d’étiquettes de franchise et ne devraient pas se présenter au camp

La date limite pour que les joueurs de la franchise signent une prolongation est venue et révolue avec trois des meilleurs porteurs de ballon de la ligue incapables de s’entendre sur un nouvel accord.

Saquon Barkley et Josh Jacobs n’ont pas signé de prolongations avec les Giants et les Raiders, respectivement, avant la date limite de lundi à 16 h HE, selon plusieurs rapports.

Comme aucun joueur n’a encore signé l’appel d’offres de 10,091 millions de dollars pour la franchise, l’avenir de Barkley avec les Giants et l’avenir de Jacobs avec les Raiders sont en question. Barkley ne devrait pas se présenter au camp d’entraînement lorsque l’équipe commencera l’entraînement plus tard en juillet et son camp a signalé qu’il pourrait également s’absenter après le premier match de la saison régulière, Ralph Vacchiano de FOX Sports a rapporté. Jacobs ne devrait pas se présenter au camp d’entraînement des Raiders lorsqu’il ouvrira plus tard en juillet, et on ne sait pas quand ou s’il se présentera à l’équipe cette saison, ESPN signalé.

Barkley a semblé réagir aux nouvelles autour de la date limite de lundi.

« C’est ce que c’est », a écrit Barkley.

Le porteur de ballon des Cowboys, Tony Pollard, était l’autre joueur de la franchise qui n’a pas conclu d’accord à long terme avant la date limite de lundi, selon des informations. Contrairement à Barkley et Jacobs, Pollard a signé son appel d’offres pour la franchise, il devrait donc faire rapport aux Cowboys et jouer la saison sur un contrat d’un an.

Quel sera l’impact de la situation contractuelle de Saquon Barkley sur les Giants cette saison ?

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Géants de New York Raiders de Las Vegas