Le porteur de ballon des Giants de New York, Saquon Barkley, veut rester avec l’équipe

À l’approche de la date limite des échanges avec la NFL, le porteur de ballon vedette des Giants, Saquon Barkley, a déclaré publiquement qu’il souhaitait rester à New York.

« Assis ici, tout le monde sait ce que je ressens. Tout le monde sait que je ne veux pas être échangé », a déclaré Barkley aux journalistes jeudi. « Je ne pense pas qu’une personne sensée voudrait être échangée n’importe où.

« Ce n’est pas une chose facile à faire. Il faut déménager. J’ai une famille. J’adorerais être ici. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement de la sixième semaine entre les Buffalo Bills et les Giants de New York dans la NFL Faits saillants de l’affrontement de la sixième semaine entre les Buffalo Bills et les Giants de New York dans la NFL

La date limite des échanges est le 31 octobre.

Alors que les Giants (1-5), derniers au classement, se préparent pour le match de dimanche contre les Commanders de Washington (3-3) – et que Barkley devrait devenir agent libre après la saison – l’échanger pourrait être gagnant-gagnant pour Barkley et l’organisation.

« Cela ne m’a jamais traversé l’esprit », a déclaré la double sélection du Pro Bowl. « Évidemment, j’ai exprimé publiquement ce que je ressens à propos de cette organisation et où je veux être. Mais comme je l’ai dit, connaissant l’entreprise et voyant cet aspect, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. « .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Giants de New York contre les Dolphins de Miami lors de la cinquième semaine de la saison de la NFL Faits saillants des Giants de New York contre les Dolphins de Miami lors de la cinquième semaine de la saison de la NFL

Barkley, 26 ans, n’a discuté de rien de lié au commerce avec son équipe personnelle. Les Giants ont également la possibilité d’utiliser le label de franchise pour une deuxième année consécutive.

« Mon objectif est d’être le leader que je peux être pour cette équipe et de mettre les choses sur la bonne voie », a ajouté Barkley.

Sélectionné par les Giants avec le deuxième choix au repêchage de 2018, Barkley totalise 207 verges au sol et un touché en 53 courses cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Neil Reynolds et Jeff Reinebold discutent du mauvais début de saison des Giants de New York après une fiche de 1-3 après la défaite contre les Seahawks de Seattle Neil Reynolds et Jeff Reinebold discutent du mauvais début de saison des Giants de New York après une fiche de 1-3 après la défaite contre les Seahawks de Seattle

Il a raté trois matchs en raison d’une entorse à la cheville, puis a totalisé 93 verges en 24 courses lors de la défaite 14-9 de dimanche contre les Bills de Buffalo en visite.

Barkley a disputé les 17 matchs la saison dernière et totalisé un sommet en carrière de 1 312 verges au sol. Mais lui et les Giants n’ont pas pu parvenir à un accord sur un accord à long terme, car il s’est contenté d’une étiquette de franchise ajustée.

En six saisons avec les Giants, Barkley a totalisé 4 456 verges et 30 touchés en 1 007 courses en 63 matchs (tous départs). Il compte également 260 réceptions pour 1 866 yards et neuf touchdowns.