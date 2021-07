Saquon Barkley des Giants convertira les revenus marketing en bitcoins

Le porteur de ballon des Giants de New York, Saquon Barkley, a annoncé mercredi qu’il prévoyait de convertir tous ses revenus provenant des accords marketing et des avenants en bitcoins à l’aide de l’application de paiement Strike.

« Nous constatons de l’inflation et nous apprenons que vous ne pouvez pas économiser de la richesse. C’est pourquoi je vais prendre mon argent de marketing en bitcoin », a déclaré Barkley, 24 ans, à Anthony Pompliano sur le « Le meilleur salon d’affaires. »

Comme Barkley, les partisans du bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, la considèrent comme une réserve de valeur et se protègent contre l’inflation. Cependant, il convient de noter que les experts avertissent également que la crypto-monnaie est un investissement spéculatif très volatil. Cela peut être risqué, les investisseurs ne devraient donc investir que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre.

Barkley a conclu des accords de parrainage avec de grandes marques comme Nike, Toyota et Pepsi, pour n’en nommer que quelques-unes. Son argent de parrainage vaut « plus de 10 millions de dollars par an », selon Joe Pompliano, qui détaille l’argent derrière le sport dans son bulletin Huddle Up.

L’équipe de Barkley, les Giants de New York, est également parrainée par Grayscale Investments, un énorme gestionnaire d’actifs de crypto-monnaie. Et Barkley lui-même est ami avec le PDG de Strike.

Alors que l’inflation continue d’augmenter, Barkley considère la décision de convertir ses revenus d’approbation en bitcoins comme « la chose intelligente à faire » afin de préserver sa richesse. Son objectif est de créer une richesse générationnelle pour sa famille, ce qu’il ne pense pas pouvoir faire avec son seul salaire.

« Quand vous voyez les KD, les Lebron et les Brady du monde et que vous voulez créer une richesse générationnelle, vous ne pouvez pas le faire avec le sport que je pratique et la position que je joue et après des blessures », a déclaré Barkley.

En 2020, Barkley a subi une déchirure du LCA et a raté la majeure partie de la saison. « Quand vous vous absentez du football pendant une année entière, vous réalisez que ce jeu pourrait vous être retiré », dit-il.

Barkley n’est pas le seul athlète professionnel à s’intéresser à la crypto-monnaie.

Plus tôt cette année, le quart-arrière des Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence a annoncé qu’il prévoyait de convertir son bonus de signature en crypto-monnaie après avoir signé un accord d’approbation avec l’application d’investissement Blockfolio.

Avant d’être libéré par les Chiefs de Kansas City en mai, l’ancien ailier rapproché Sean Culkin s’est engagé à convertir son salaire en bitcoin. Il est désormais agent libre.

Et l’année dernière, l’agent libre Russell Okung a annoncé qu’il voudrait être payé en bitcoin.

