Saquon Barkley aurait souffert d’une entorse « ordinaire » de la cheville et sera absent 3 semaines

Les Giants de New York seront privés de leur meilleur joueur offensif pendant un certain temps, mais il semble qu’ils aient évité une blessure majeure.

Saquon Barkley devrait manquer trois semaines car une IRM a déterminé qu’il avait subi une entorse « ordinaire » à la cheville lors de la victoire des Giants contre les Cardinals dimanche. ESPN a rapporté. Avec le calendrier, Barkley pourrait éviter un séjour dans la réserve des blessés, mais il manquerait le match de jeudi contre les 49ers à San Francisco.

Le double porteur de ballon du Pro Bowl a subi une blessure lors de l’avant-dernier jeu offensif des Giants, ce qui les a aidés à marquer un panier gagnant avec 19 secondes à jouer. La blessure de Barkley a atténué une partie de la joie de la victoire spectaculaire des Giants, revenant d’un déficit de 28-7 en seconde période pour remporter la victoire. Barkley souffrait clairement lorsqu’il s’est blessé lors d’une course de 2 mètres, boitant hors du terrain avant de monter sur un chariot pour se rendre à la salle de radiographie.

Les radiographies de Barkley se sont révélées négatives et on espérait initialement qu’il ne souffrait pas d’une blessure grave à la cheville.

« J’ai bon espoir, je lui ai parlé ce matin avant qu’il ne parte pour des tests supplémentaires, mais je ne veux pas spéculer tant que je n’ai pas toutes les informations », a déclaré Brian Daboll aux journalistes plus tôt lundi.

Barkley a joué un rôle majeur dans le retour des Giants, marquant deux touchés (un au sol, un sur réception). Il a couru 63 verges sur 3,7 verges par course tout en captant six passes pour 29 verges.

Au-delà du match de jeudi contre les 49ers, les Giants disputeront trois autres matchs au cours des quatre prochaines semaines contre des équipes qui ont atteint les séries éliminatoires la saison dernière. Ils accueillent les Seahawks au cours de la semaine 4 avant de prendre la route pour des affrontements contre les Dolphins et les Bills au cours des semaines 6 et 7, respectivement.

Barkley a connu une saison de rebond en 2022, totalisant 1 312 verges et enregistrant 338 verges sur réception. Il a également marqué 10 touchés, s’avérant être un élément essentiel de la saison surprise des séries éliminatoires des Giants.

La blessure de Barkley a fait resurgir des inquiétudes concernant la situation de son contrat. Le choix n ° 2 du repêchage de la NFL 2018 a reçu le titre de franchise pendant l’intersaison, ce qui a conduit à une intersaison tendue entre lui et les Giants.

Les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur une prolongation de contrat de plusieurs années avant la date limite de juillet, attisant ainsi la tension entre Barkley et les Giants. Cependant, les deux parties ont convenu d’un accord restructuré d’un an peu de temps après, permettant à Barkley de s’entraîner avec l’équipe pendant le camp d’entraînement.

Barkley peut à nouveau recevoir le titre de franchise cette intersaison.

