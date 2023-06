Saquon Barkley a-t-il un poids dans les négociations contractuelles ?

Quand le Géants de New York prendre le terrain pour le minicamp obligatoire cette semaine, ils seront sans porteur de ballon étoile Saquon Barkley.

Les Giants ont placé une étiquette de franchise de 10,1 millions de dollars sur le joueur de 26 ans cette intersaison, mais Barkley n’a pas encore signé. Il s’est adressé aux médias dimanche après son camp de football pour les jeunes à Jersey City et a exprimé ses sentiments à l’égard du processus d’étiquette de porteur de ballon de cette année.

« Ils ont marqué les trois meilleurs gars », a déclaré Barkley de lui-même, Tony Pollard (Dallas) et Josh Jacobs (Las Vegas). « Nous n’avons même pas eu la chance d’accéder au marché libre. Ils ont fixé le plafond à 10 millions de dollars. Et quand ils ont l’étiquette, ils ont tout l’effet de levier. C’est la réalité. »

FOX Sports’ Colin Bouvier pense que Barkley a son propre effet de levier après l’accord de 160 millions de dollars sur quatre ans que les Giants ont signé avec le quart-arrière Daniel Jones plus tôt cette année. L’accord monumental a rendu Barkley encore plus précieux aux yeux de Cowherd.

« Saquon Barkley n’est pas le meilleur porteur de ballon de la NFL, mais il est peut-être le plus précieux parce que le propriétaire des Giants de New York a forcé son [general manager] et son entraîneur-chef pour selle à Daniel Jones à un chiffre financier, 40 millions de dollars par an, [that] Je peux affirmer que c’est presque le double de sa valeur », a déclaré Cowherd. « Donc, Saquon Barkley n’est pas le meilleur arrière, mais qu’est-ce que Daniel Jones sans lui? Avec luiil est médiocre et surpayé. »

Les Giants ont utilisé l’étiquette de franchise sur Barkley après une saison au cours de laquelle il s’est précipité pour 1 312 verges et 10 touchés en route pour gagner son deuxième signe de tête au Pro Bowl. Bien que Cowherd pense que c’était la décision juste et prévisible de la part du front office des Giants, il pense que le prix actuel présenté à l’ancien vedette de Penn State ne représente pas où il se situe parmi les meilleurs porteurs de ballon de la ligue.

« L’étiquette de franchise lui rapporterait un certain nombre, 10 millions de dollars par an, ce qui indiquerait qu’il est le septième meilleur porteur de ballon de la NFL », a déclaré Cowherd. « Je pense qu’il est plus proche de quatre ou cinq ans, mais c’est proche. »

À la fin de la journée, Cowherd pense que les Giants ont « négocié contre eux-mêmes » avec le contrat qu’ils ont donné à Jones, et en retour, sont maintenant piégés.

« Maintenant, cela fait de Saquon Barkley – un très, très bon arrière – l’arrière avec le plus de poids dans la NFL », a ajouté Cowherd. « Parce que la ligne offensive est moyenne à inférieure à la moyenne. Le noyau de réception est un rien burger. Alors, vous y êtes. »

Les Giants et Barkley ont jusqu’au 17 juillet pour s’entendre sur un nouvel accord. Cependant, Barkley a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité de s’absenter pour la saison si un accord n’était pas conclu à temps.

« Je pense que c’est une conversation, » Barkley a dit . « Quand cette date arrivera, je devrai m’asseoir avec mon équipe, m’asseoir avec ma famille et prendre des décisions. »

