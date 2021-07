Saqib Mahmood a pris deux guichets avec ses trois premières balles pour emmener l’Angleterre dans un flyer à Cardiff

Saqib Mahmood a encore renforcé sa réputation croissante avec quatre guichets dans un affichage d’homme du match alors qu’une équipe anglaise très modifiée a battu le Pakistan lors du premier match international d’une journée.

Le lanceur rapide du Lancashire, âgé de 24 ans, ne jouant que son cinquième ODI, a remporté deux guichets dans les trois premières balles du match et a terminé avec des chiffres de 4-42 dans une victoire complète de neuf guichets pour les hôtes en remplacement capitaine Ben Stokes.

Avec l’intégralité de l’équipe initiale d’Angleterre s’auto-isolant à la suite d’une épidémie de coronavirus dans le camp, Mahmood était l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe révisé et a insisté sur sa revendication d’une plus grande inclusion réglementaire avec un match gagnant à Cardiff.

« Je m’épanouis toujours, quelle que soit l’équipe pour laquelle je joue, quand on me confie cette responsabilité supplémentaire », a-t-il déclaré aux journalistes.

« En parlant à Stokesy, il a dit qu’il voulait que je prenne le nouveau ballon et même là-bas, m’amenant quand nous avions besoin de guichets, ce genre de choses, je m’en réjouis. Je suis content d’avoir pu le sauvegarder et tirer le meilleur parti de cette responsabilité. »

8:14 Le meilleur de l’action du premier ODI entre l’Angleterre et le Pakistan Le meilleur de l’action du premier ODI entre l’Angleterre et le Pakistan

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu s’attendre à jouer plus de matchs pour l’Angleterre à ce jour, Mahmood a souligné la qualité des joueurs actuellement devant lui dans l’ordre hiérarchique et a admis qu’auparavant, il n’en avait pas fait assez quand on lui avait donné une chance.

« Je pense que l’essentiel est que c’est l’équipe n°1 au monde et que vous devez faire des choses assez spéciales pour remplacer les gars qui ont les places », a-t-il déclaré.

« Quand j’ai joué pour l’Angleterre, je n’ai pas réussi à saisir cette opportunité. Je ne pense pas que ce soit une équipe où lorsque vous entrez, vous avez le temps de vous installer, je suppose.

Angleterre vs Pakistan Vivre de

« Vous devez entrer et tirer le meilleur parti de votre opportunité car il y a tellement de bons joueurs autour, surtout si vous essayez d’entrer et d’essayer de vous faire une place.

« J’ai eu l’impression que dans les T20, je n’avais pas encore pris ma place, mais dans les ODI, je commençais tout juste à faire quelques progrès l’été dernier. Je n’ai pas joué depuis 12 mois mais je suis content d’avoir été capable de saisir cette opportunité aujourd’hui et j’espère pouvoir la sauvegarder pour le reste de la série. »

Alors que sa carrière internationale a été uniquement dans l’arène de la balle blanche à ce jour, Mahmood a impressionné pour le Lancashire dans le championnat du comté cette saison et a confirmé qu’il avait également l’ambition de jouer au cricket d’essai.

0:51 Ben Stokes a félicité l’Angleterre pour avoir bien fait les bases d’une « performance clinique » alors que l’équipe a remporté une victoire de neuf guichets sur le Pakistan lors du premier ODI à Cardiff Ben Stokes a félicité l’Angleterre pour avoir bien fait les bases d’une « performance clinique » alors que l’équipe a remporté une victoire de neuf guichets sur le Pakistan lors du premier ODI à Cardiff

L’expert de Sky Sports, Rob Key, pense que le quilleur né à Birmingham s’est considérablement amélioré depuis qu’il a eu sa chance pour la première fois avec l’Angleterre et tous les outils pour continuer sa progression dans le cricket à balles blanches et se frayer un chemin dans le côté des balles rouges également.

« Ce n’est pas aussi facile, je ne pense pas, pour un lanceur rapide d’attirer votre attention », a déclaré l’ancien batteur anglais. « Mais, tout de suite, dès qu’il a commencé, il était parfait.

« Il a cet angle et obtient juste que la balle se redresse. Il est rapide – 88, 89 mph – et a un bon contrôle. De plus, il a l’air d’un lanceur assez intelligent – il établit constamment ses propres champs.

« C’était tellement encourageant pour l’Angleterre. Il a été absolument brillant dès le début, il n’a laissé aucune place au Pakistan pour respirer.

« Je pensais qu’il était exceptionnel.

« Nous nous emballons en Angleterre quand quelqu’un fait une bonne performance mais d’après ce que nous avons vu lors du choc des Roses plus tôt dans l’année, quand vous le regardez sur les streams, je pense que c’est quelqu’un que nous commencerons à voir dans tous les formats pour l’Angleterre et il a vraiment amélioré son dossier. »