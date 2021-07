Saqib Mahmood pourrait éventuellement prendre la place de Stuart Broad dans l’équipe de test d’Angleterre, déclare Mike Atherton | Nouvelles de cricket

Expert en cricket et chroniqueur







Saqib Mahmood a disputé 12 matches internationaux avec le ballon blanc pour l’Angleterre mais n’a pas encore fait ses débuts en test

Michael Atherton pense que Saqib Mahmood pourrait être le successeur à long terme de Stuart Broad dans l’attaque Test de l’Angleterre après avoir joué des rôles principaux dans les deux premiers matches internationaux d’une journée contre le Pakistan.

Le rapide du Lancashire, Mahmood, a remporté 4-42 à Cardiff jeudi dernier, y compris les guichets de ses première et troisième livraisons, alors que l’Angleterre a battu le Pakistan pour 141 en route vers une victoire de neuf guichets.

Le joueur de 24 ans a ensuite frappé deux fois de plus à Lord’s samedi – en retirant le capitaine pakistanais Babar Azam pour la deuxième fois en trois jours – alors que les hôtes new-look ont ​​gagné par 52 points pour remporter une victoire en série avec un match à jouer.

Cricket des sports célestes L’expert et ancien capitaine anglais Atherton pense que Mahmood peut désormais transférer cette forme dans l’arène de cinq jours.

« Il ressemble à un quilleur qui peut défier tous les formats, en pensant aux matchs test de l’Inde et de l’Australie à venir », a déclaré Atherton à propos de Mahmood, qui cherchera à impressionner à nouveau lors du troisième et dernier ODI contre le Pakistan à Edgbaston mardi.

« Je ne souhaite pas du tout à Broad, c’est l’un des grands de tous les temps en Angleterre, mais Mahmood ressemble au type de lanceur qui pourrait se mettre à la place de Broad.

« Il offre de la précision, des mouvements de couture et un peu d’habileté avec l’ancien ballon lorsqu’il s’inverse. Il s’améliore, c’est sûr. »

Mahmood a eu sa chance ODI après que l’ensemble de l’équipe initiale de 16 hommes de l’Angleterre a été contraint à l’isolement après que trois joueurs et quatre membres du personnel des coulisses ont été testés positifs pour Covid-19.

Ben Stokes – qui s’est précipité dans l’action en tant que skipper suppléant alors que l’Angleterre avait prévu qu’il poursuive sa récupération d’un doigt cassé en jouant pour Durham – a été ravi de l’impact de Mahmood avec le ballon.

« L’arrivée de Saqqy dans cette équipe et le fait d’être le quilleur senior lui a fait le plus grand bien. Il n’a été dérouté par rien », a déclaré Stokes.

« Il a pris le nouveau ballon, puis je lui ai demandé de revenir dans les moments cruciaux des deux matchs et il a très bien joué.

Mahmood a pris 4-42 dans le premier ODI à Cardiff, puis 2-21 dans le second à Lord’s

« Je pense qu’il aime les occasions où il est l’homme qu’on attend de lui pour changer le jeu. Il l’a fait à chaque fois pour moi.

« Cela lui a fait du bien individuellement et il est maintenant un autre joueur que les gars vont devoir chercher par-dessus leur épaule.

« C’est très difficile de jouer en tant que joueur lorsque vous entrez et sortez tout le temps ou que vous obtenez des matchs étranges ici et là, mais, lors de ces deux premiers matchs, avec la responsabilité qu’il a eue sur ses épaules, il est sorti Haut. »

Sky Sports’ Rob Key avait déclaré après le premier international d’une journée à Cardiff : « Je pensais que Mahmood était exceptionnel.

« Il a cet angle et obtient juste que la balle se redresse. Il est rapide – 88, 89 mph – et a un bon contrôle. De plus, il a l’air d’un lanceur assez intelligent car il établit constamment ses propres champs.

« Nous nous emballons en Angleterre quand quelqu’un réalise une bonne performance mais je pense que c’est quelqu’un que nous commencerons à voir dans tous les formats. Il a vraiment amélioré son cas. »

4:18 Edgbaston tournera #BlueForBob lors de l’ODI de mardi entre l’Angleterre et le Pakistan à la mémoire de Bob Willis, et pour sensibiliser à la recherche sur le cancer de la prostate Edgbaston tournera #BlueForBob lors de l’ODI de mardi entre l’Angleterre et le Pakistan à la mémoire de Bob Willis, et pour sensibiliser à la recherche sur le cancer de la prostate

Edgbaston deviendra #BlueForBob au troisième ODI mardi, avec une journée en mémoire du regretté et grand Bob Willis et en sensibilisant et en mobilisant des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate.

L’ancien quilleur anglais et commentateur de Sky Sports, Willis, est décédé d’un cancer de la prostate à l’âge de 70 ans en décembre 2019. Pour faire un don au Fonds Bob Willis, visitez BobWillisFund.org

