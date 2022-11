Saper la démocratie américaine laissera la Chine “exploiter notre faiblesse”, prévient un universitaire libéral

Les Américains qui doutent de la démocratie américaine donnent un avantage à la Chine et permettent au régime autoritaire “d’exploiter notre faiblesse”, a déclaré un universitaire libéral qui a souligné que ses collègues libéraux ne devraient pas hésiter à critiquer le totalitarisme de Pékin.

“Il y a un danger que si nous perdons confiance en notre propre démocratie, nous ne serons pas en mesure d’être à la hauteur de nos propres idéaux démocratiques à l’étranger, en particulier dans la confrontation avec des régimes autoritaires comme la Chine et la Russie”, a déclaré Shadi Hamid, de Brookings. Chercheur principal de l’établissement, a déclaré à Fox News.

Hamid, qui a récemment publié le livre “Le problème de la démocratie”, a déclaré que les défauts du pays ne devraient pas être une raison de douter de l’idée américaine.

“Si nous nous autodétruisons davantage et si, en tant qu’Américains, nous ne sommes même pas disposés à défendre l’idée démocratique à cause de ce qui se passe au niveau national, cela donne un avantage à des pays comme la Chine”, a déclaré Hamid à Fox News. “Ils peuvent exploiter notre faiblesse à cet égard.”

Hamid a également souligné qu’aucun des défauts dont les libéraux accusent l’Amérique – comme le racisme ou les inégalités économiques – ne place la nation sur le même pied que la Chine.

“Non, nous sommes toujours une démocratie, aussi imparfaits que nous puissions être”, a déclaré Hamid, qui s’identifie comme libéral. “La Chine est fondamentalement un État totalitaire avec de plus en plus un seul homme, et nous devrions être en mesure de l’affirmer ouvertement et franchement sans tous les tordements de main auxquels parfois les gens de mon côté ont tendance à se livrer.”

