SAP (System, Applications, and Products in Data Processing), le géant du logiciel, s’est associé à la LA Fashion Week (LAFW) pour élever la scène de la vente au détail de mode grâce à un pop-up store innovant. L’expérience de vente au détail LAFW, propulsée par l’entreprise de logiciels, se présente comme une vitrine unique située dans les studios NYA à Hollywood, en Californie, qui sert de plaque tournante centrale pour LAFW. Cet effort de collaboration est une approche visant à changer le commerce de détail traditionnel, en mêlant créativité, commerce et technologie. Chaque jour, divers créateurs de LAFW exposeront leurs collections dans le cadre de l’expérience pour présenter leur travail aux participants de LAFW.

La LAFW Retail Experience proposera des produits de saison à l’achat par le grand public. De plus, des designers sélectionnés exploiteront des stands de personnalisation pour des designs et des motifs exclusifs qui seront appliqués sur place à des articles tels que des vestes en jean, des t-shirts et des sacs fourre-tout.

Ce magasin dispose de miroirs interactifs, d’étagères intelligentes et de fonctionnalités personnalisées, soulignant le potentiel de la vente au détail basée sur les données. Les visiteurs peuvent participer à des expériences de miroir de réalité augmentée pour des essais virtuels, choisir des options de personnalisation de produits et assister à la robotique en action. L’accent mis par SAP sur les expériences destinées aux consommateurs marque une étape importante pour le fabricant d’applications d’entreprise, dont les initiatives en matière de développement durable s’harmonisent avec l’engagement de l’industrie de la mode en faveur des économies vertes et circulaires.

Dans le SAP Experience Center spécialement conçu, différents stands illustrent comment SAP peut aider les concepteurs à inspirer et impliquer les consommateurs tout en transition vers un modèle commercial circulaire. Les visiteurs peuvent également explorer un stand qui promeut une transparence totale tout au long de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement en matières premières à la logistique du dernier kilomètre et au recyclage, au profit de l’environnement, des entreprises et des moyens de subsistance. Un autre stand offre une transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits achetés, depuis les matières premières jusqu’à la livraison, au profit des clients et des entreprises.

Cette collaboration marque donc une étape importante dans la fusion de la mode et de la technologie, ouvrant la voie à un avenir plus durable et plus engagé.