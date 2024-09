Saoirse Ronan se lance dans la course aux Oscars pour le meilleur second rôle féminin pour Blitz

Gold Derby peut désormais signaler que Saoirse Ronan L’actrice, quatre fois nommée aux Oscars, fera campagne pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Blitz », évitant ainsi un éventuel partage des voix avec son autre grande prétendante, « The Outrun », pour lequel elle est sacrée meilleure actrice.

Issu d’Apple Original Films, « Blitz » n’a pas encore été vu par les grands critiques ou les foules des festivals, mais il est l’un des prétendants les plus en vue de cette année parmi les anciens champions des Oscars. Steve McQueenLe film sera présenté en première au Festival du film BFI de Londres le 9 octobre. Sa sortie en salle aura lieu un mois plus tard, le 1er novembre. Il sera ensuite disponible sur Apple TV+ à partir du 22 novembre.

Pour ce film, Ronan joue la mère désemparée d’un jeune garçon (Elliott Heffernan) qui se lance dans une aventure périlleuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il partage l’affiche Harris Dickinson et est écrit, réalisé et produit par McQueen. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

La performance principale de Ronan dans « The Outrun » concerne Rona, une femme alcoolique récemment sortie d’une cure de désintoxication. Nora Fingscheidt a réalisé le film, qu’elle a co-écrit avec Amy Liptrotavec l’histoire également de Daisy Lewis. Les co-stars sont Stephen Dillane, Saskia Reeves et Paapa EssieduLa première a eu lieu il y a quelques mois à Sundance et le film a également été bien accueilli dans plusieurs festivals récents. Découvrez la bande-annonce de Sony Pictures Classics ci-dessous :

Il reste à voir comment nos experts, rédacteurs et utilisateurs classeront Ronan dans la catégorie des seconds rôles. Elle s’en sort très bien dans le centre de prédictions du Gold Derby pour les Oscars. Son rôle dans « The Outrun » est à la sixième place avec 15/1, tandis que celui dans « Blitz », qui passe maintenant à la catégorie des seconds rôles, est à la septième place avec 16/1.

Ronan avait déjà été nommée aux Oscars en 2008 pour la meilleure actrice dans un second rôle pour « Reviens-moi ». Ses trois autres nominations concernaient la meilleure actrice : en 2016 pour « Brooklyn », en 2018 pour « Lady Bird » et en 2020 pour « Les Filles du Docteur March ».

Elle pourrait devenir la 13e personne à être nommée pour deux rôles d’actrice la même année. Les règles de l’Académie interdisent à quelqu’un d’être nommé deux fois dans la même catégorie, mais il est certainement possible d’y entrer en tant qu’actrice principale et secondaire. La dernière fois que cela s’est produit, c’était lors de la cérémonie de remise des prix de 2020. Scarlett Johansson (« Histoire de mariage », « Jojo Rabbit »). D’autres ont été Cate Blanchett, Jamie Foxx, Julianne Moore, Emma Thompson, Chasseur de houx, Al Pacino, Sigourney Weaver, Jessica Lange, Barry Fitzgerald, Thérèse Wright et Fay Bainter.

