Saoirse Ronan révèle qu’elle adorerait jouer un méchant de Bond aux côtés de son mari Jack Lowden dans le rôle de 007 – qui est pressenti pour jouer le rôle emblématique

Saoirse Ronan a révélé qu’elle avait l’ambition secrète de jouer le rôle d’un méchant de James Bond et qu’elle adorerait que son mari Jack Lowden incarne 007.

Si les vœux des stars de Little Women, 30 ans, se réalisaient, le couple serait le tout premier M. et Mme Bond, ce qui en ferait un couple encore plus emblématique.

En discutant de ce que serait son trait pervers si elle jouait dans la série d’espionnage, Saoirse a suggéré qu’elle aimerait que son personnage boite.

Elle a dit Le Soleil: ‘J’ai toujours dit que je voulais jouer un méchant de Bond. J’adorerais vraiment faire ça. Je suis sérieux, je le ferais. Si quelqu’un connaît Barbara Broccoli, dites-le-lui.

« Il y a quelque chose de bien à dire : « Je vais faire un grand film ensuite. Et je sais qu’il sera vu par les gens ». »

Saoirse Ronan a révélé qu’elle avait l’ambition secrète de jouer le rôle d’un méchant de James Bond et qu’elle adorerait que son mari Jack Lowden soit 007.

Si les vœux des stars de Little Women, 30 ans, se réalisaient, le couple serait le tout premier M. et Mme Bond, ce qui en ferait un couple encore plus emblématique.

Elle a ajouté: « Je suis consciente d’être blonde parce que j’ai l’impression que beaucoup de méchantes dans les films sont toujours super blondes et maléfiques. J’aimerais briser la tendance, mais honnêtement, c’est ce que Barbara veut !’

Saoirse a également admis que si c’était entre elle qui joue le méchant dans James Bond ou son mari qui joue 007, elle est heureuse de transmettre le rôle.

S’exprimant sur le podcast Happy, Sad, Confused : « Il devrait être Bond, si c’est un choix entre les deux. N’est-ce pas sympa d’avoir fait ça ?’

Bien que les Bond Girls soient bien connues dans les films d’espionnage, les méchantes principales sont bien plus rares.

Dans Le monde ne suffit pas en 1999, Sophie Marceau a joué la première méchante féminine de Bond, Elektra King.

D’autres méchantes féminines incluent Grace Jones dans le rôle de l’assassin devenu allié May Day dans A View To A Kill en 1985, et Famke Janssen dans le rôle de Xenia Onatopp, qui a assassiné ses victimes entre ses cuisses musclées, dans GoldenEye en 1995.

Saoirse a co-animé une émission sur BBC Radio 2 avec la DJ écossaise Edith Bowman et a discuté des espoirs de son mari Jack de devenir 007.

Edith a déclaré que Jack serait un excellent choix pour le rôle emblématique, ajoutant qu’elle faisait valoir un argument similaire depuis des années.

En réponse, Saoirse a déclaré: « Je vais commencer à compter combien de fois vous le branchez pour Bond à la radio. »

En discutant de ce que serait son trait maléfique si elle jouait dans la série d’espionnage, Saoirse a suggéré de boiter.

Elle a déclaré : « J’ai toujours dit que je voulais jouer un méchant de Bond. J’adorerais vraiment faire ça. Je suis sérieux, je le ferais. Si quelqu’un connaît Barbara Broccoli, dites-lui s’il vous plaît.

Saoirse a également admis que si c’était entre elle qui joue le méchant dans James Bond ou son mari qui reprend 007 à Daniel Craig (photo), elle est heureuse de transmettre le rôle.

Lorsqu’Edith a répondu qu’elle le faisait depuis six ans, Saoirse a répondu : « Ce n’est pas encore arrivé », avant d’ajouter : « il est temps, il est temps ».

Saoirse a également expliqué comment elle et Jack – qui l’ont aidée à produire le nouveau film basé sur les Orcades, The Outrun – pensent qu’il est important de travailler avec des personnes avec lesquelles ils se sentent à l’aise.

La star de Mary Queen of Scots a déclaré : « Lorsque vous vous sentez en sécurité dans l’entreprise dans laquelle vous êtes mais que vous êtes également poussé, c’est le meilleur environnement.

« Plus nous vieillissons, et certainement pour moi et Jack, plus nous faisons cela, plus il est important pour nous – et essentiel en fait – de travailler exclusivement avec des gens qui sont sur la même longueur d’onde que nous et qui sont tout simplement sympas. et bons dans ce qu’ils font.

« Cela ne veut pas dire qu’il faut être le meilleur, mais il faut simplement être passionné et prendre soin les uns des autres car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. »

Trois ans après la sortie de No Time To Die, les fans attendent avec impatience l’annonce officielle de qui remplacera Daniel Craig en tant que prochain James Bond.

Aaron Taylor-Johnson continue d’être le favori des bookmakers à 6-4 tandis que les chances d’Henry Cavill ont été réduites de 7-2 tandis que Lowden est à 12-1.

Jack, 34 ans, a grandi dans le village d’Oxton dans le Berwickshire et s’est taillé une carrière avec des films tels que Dunkerque et Benediction et des émissions de télévision comme Slow Horses et The Gold.

Lui et Saoirse se sont rencontrés en 2018 lorsqu’ils ont joué dans Mary Queen Of Scots et se sont mariés le week-end du 20 juillet de cette année.

Elle jouait le rôle titre tandis que Jack jouait Lord Darnley, le mari du monarque. Ils ont commencé à se fréquenter en décembre 2018.

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie secrète dans la vieille ville d’Édimbourg en juillet. La star quatre fois nominée aux Oscars et l’acteur écossais ont célébré leur mariage dans un cadre intime, juste à côté du Royal Mile.

L’affaire privée comprenait une poignée d’amis du couple, qui ont gardé les noces secrètes, ainsi que la famille. Leur acte de mariage indique que Jack Andrew Lowden, 34 ans, a épousé Saoirse Una Ronan, 30 ans, au bureau d’enregistrement des chambres de la ville le 17 juillet.

Saoirse, né aux États-Unis, qui a grandi en Irlande, et Jack partagent une maison de 2,5 millions de livres sterling à Londres avec leur chien Fran.