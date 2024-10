Saoirse Ronan répond aux rumeurs de casting de Yelena Belova et demande si elle aimerait rejoindre le MCU

Quand Marvel Studios cherchait à recruter Yelena Belova pour 2021 Veuve noireil est vite devenu évident qu’ils voulaient une star tout aussi talentueuse que Scarlett Johansson.

Florence Pugh et Saoirse Ronan figuraient toutes deux sur la liste de souhaits de Kevin Feige, le rôle revenant finalement à la première. Ronan aurait refusé le film et a été interrogé à ce sujet lors d’une récente interview avec Josh Horowitz.

« Comment as-tu entendu parler de ça ? Je ne sais pas [Laughs], » a-t-elle répondu, confirmant les informations sans donner de détails sur les conversations qu’elle a eues avec Marvel Studios.

Ronan, surtout connue pour ses rôles dans des films acclamés par la critique comme Petites femmes, Dame Oiseauet Expiationa poursuivi en disant qu’elle souhaitait jouer dans un film à succès, mais ne pense pas nécessairement que cela signifie qu’elle rejoindra le MCU.

« Je ne me vois pas faire Marvel. Ce n’est pas le cas. Non. Je préférerais faire Bond », a-t-elle admis. « Il n’y a rien de mal à [Marvel]. Et je pense que ce sont des films brillants. Je veux faire plus de gros films, surtout après avoir vu Greta [Gerwig] faire Barbie. Je veux faire ça. Bien sûr, je veux faire ce genre de choses. »

Si Ronan avait joué Yelena Belova, les dernières années de sa carrière auraient été largement consacrées au personnage. Après tout, nous avons vu Pugh sauter de Veuve noire à Oeil de faucon avec Coups de foudre* ensuite. Pourtant, elle a réussi à se faufiler dans des projets comme Oppenheimer et Dune : deuxième partieil a donc sans doute eu le meilleur des deux mondes.

Pugh devrait ensuite apparaître dans Avengers : Apocalypse et Avengers : guerres secrètesmême si on ne sait toujours pas si Marvel Studios envisage d’avoir sa star dans un solo Veuve noire projet.

Vous pouvez consulter l’interview complète de Ronan ci-dessous.

La réaction de Saoirse Ronan lorsque je lui ai demandé catégoriquement si on lui avait proposé Yelena dans le MCU est un moment inoubliable pour moi. 😂 Notre discussion complète : https://t.co/ub2tsu8dIn pic.twitter.com/obqzuu5TVG – Josh Horowitz (@joshuhorowitz) 7 octobre 2024

Marvel Studios et une équipe de vétérans indépendants, qui ont définitivement vendu leurs titres, présentent Coups de foudre*une équipe irrévérencieuse mettant en vedette l’assassin déprimé Yelena Belova aux côtés du groupe de marginaux le moins attendu du MCU.

Acteurs confirmés pour Coups de foudre* incluent Florence Pugh dans le rôle de Yelena Boleva, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes, David Harbour dans le rôle de Red Guardian, Wyatt Russell dans le rôle de l’agent américain, Hannah John-Kamen dans le rôle de Ghost, Olga Kurylenko dans le rôle de Taskmaster et Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine.

Geraldine Viswanathan a remplacé Ayo Edebiri dans un rôle non divulgué qui serait désormais Songbird, tandis que Lewis Pullman a succédé à The Sentry après le départ inattendu de Steve Yeun du film. Lui et Edebiri seraient partis en raison de problèmes d’emploi du temps.

Écrit par Eric Pearson, Lee Sung Jin et Joanna Calo et réalisé par Jake Schreier, Coups de foudre* devrait actuellement sortir en salles le 5 mai 2025.