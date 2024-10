Saoirse Ronan qualifie la réponse au clip viral de « Graham Norton » de « sauvage »

Saoirse Ronan s’est dite surprise par la réponse qui lui a été adressée. commentaire viral sur la violence contre les femmes Le spectacle Graham Nortonmais heureux que cela semble « ouvrir à nouveau une conversation ».

Dans une nouvelle interview sur le Spectacle de Ryan Tubridy sur Virgin Radio UK, Ronan a qualifié la réaction de « sauvage », ajoutant : « Ce n’est certainement pas quelque chose à quoi je m’attendais, et je n’avais pas nécessairement l’intention de faire sensation. »

Le moment s’est produit lors d’un épisode récent de Nortonoù Ronan était assis aux côtés de Denzel Washington, Paul Mescal et Eddie Redmayne. Redmayne avait raconté comment il avait appris à utiliser un téléphone pour repousser un agresseur pendant le tournage de sa nouvelle série, Le jour du chacalconduisant à une série de blagues incrédules de la part des panélistes à prédominance masculine.

« Mais qui va vraiment y penser? » Mescal a dit à un moment donné. « Si quelqu’un m’a attaqué, je ne dirai pas ‘Téléphone’. »

Ronan a ensuite fait taire tout le monde en remarquant : « C’est à cela que les filles doivent penser tout le temps. »

Réfléchissant à la raison pour laquelle le commentaire s’est répandu si rapidement, Ronan a déclaré : « Je pense qu’il y a quelque chose de vraiment révélateur sur la société dans laquelle nous vivons actuellement et sur la façon dont les femmes veulent être ouvertes avec les hommes dans leur vie. Tant d’hommes et de femmes que je connais du monde entier m’ont contacté à propos de ce seul commentaire.

Ronan a encouragé les gens à ne pas se contenter de regarder les applaudissements très tronqués, mais toute l’interview (ou « au moins cette partie de la conversation ») parce que le but n’était pas seulement de se moquer des autres invités. « Les garçons n’avaient pas envie de démystifier tout ce que je disais », a déclaré Ronan, notant qu’elle et Mescal – son ami et co-star dans le film de 2023 Ennemi – avait déjà parlé de cette question.

«Il comprend parfaitement cela et comprend parfaitement cela», a-t-elle déclaré. « Mais je pense que le fait qu’il y ait eu un moment comme celui-là qui s’est produit dans une émission comme Graham Nortonil semble y avoir eu une accessibilité qui semble avoir vraiment gagné du terrain, ce que je trouve incroyable.

Histoires tendances

Ronan a déclaré qu’elle espérait que le clip encouragerait « de plus en plus de femmes » à parler franchement de leurs expériences, notant qu’elle avait déjà vu des preuves que c’était le cas. L’actrice a déclaré qu’elle parlait avec quelqu’un qui travaillait sur son nouveau film, Blitzqui lui a dit que, en discutant du Norton Dans un clip avec des amies et son mari, les femmes ont toutes mentionné le « faux appel téléphonique » – une tactique de précaution en marchant seule.

« Et son mari a demandé : « Quel faux appel téléphonique ? Que veux-tu dire ?’ », a déclaré Ronan. « Et bien sûr, vous ne comprendriez pas si vous n’aviez pas eu à vivre quelque chose comme ça. Mais d’une manière ou d’une autre, tout au long de sa vie de femme, elle a acquis ces outils sans jamais en parler à d’autres femmes et sans comprendre qu’il s’agit en quelque sorte d’une tactique de survie. Et nous avons tous inconsciemment trouvé les mêmes outils et les utilisons encore et encore et je trouve cela vraiment intéressant.