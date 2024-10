Saoirse Ronan parle du fait qu’on lui ait proposé le rôle de Yelena Belova dans le MCU et de son désir de jouer dans un film Bond

Quand Yelena Belova de Florence Pugh a fait ses débuts en 2021 Veuve noireles fans ont immédiatement apprécié le dialogue vif du personnage, sa soif de violence et son incapacité à abandonner sa vendetta contre les personnes qui ont brisé sa famille retrouvée. La performance de Pugh a rapidement établi Yelena comme l’un des nouveaux personnages les plus excitants de l’univers cinématographique Marvel dans un post-Fin de partie époque, ce qui fait se demander : le personnage aurait-il eu le même impact s’il avait été joué par quelqu’un d’autre ? Saoirse Ronan, peut-être ? En parlant avec le Podcast heureux, triste et confusRonan a plus ou moins confirmé que Marvel lui avait proposé le rôle de Yelena Belova avant elle Petites femmes co-star, Pugh, super-héros a atterri dans le MCU.

« Comment avez-vous entendu parler de cela ? » Ronan a demandé au Heureux Triste Confus hôte, Josh Horowitz. Ce à quoi il a répondu, « D’ACCORD. Je prendrai cette non-réponse comme une réponse. Horowitz a alors demandé à Ronan si elle avait quelque chose « contre les trucs Marvel. »

Ronan, prenant soin de ne pas inviter les fans du MCU dans les commentaires pour rôtir sa réponse, a déclaré : « Je ne me vois pas faire Marvel. » Ajout, « Je ne… Non, je préférerais faire Bond. » Ne voulant pas attiser les flammes, Ronan continua : « Il n’y a rien de mal à [Marvel] et je pense que ce sont des films brillants. Je veux faire plus de grands films. J’en suis au point où j’ai fini… J’aime faire des films indépendants, vraiment, mais savoir – surtout dans le paysage dans lequel nous nous trouvons, dans le cinéma en ce moment – ​​savoir qu’un film va être vu est un tel luxe.

Saoirse Ronan a parcouru un long chemin depuis son apparition dans des films comme Expiation, Ville de Braiseet Les beaux os. Il pourrait jouer un rôle majeur dans le film de 2011 Hanna ce qui en fait un candidat parfait pour un personnage aussi calculé, étonnamment vulnérable et dur à cuire que Yelena Belova. Alors que Ronan s’en tient généralement aux plats indépendants comme Dame Oiseau, Ammoniteet celui de Nora Fingscheidt Le dépassementles cinéastes feront probablement la queue lorsqu’ils apprendront que Ronan souhaite avoir une chance de se faire remarquer à Hollywood, à gros budget.

Saoirse Ronan aurait-elle fait une bonne Yelena Belova ? Celui qui réalisera le prochain film Bond devrait-il l’appeler ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.