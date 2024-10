Saoirse Ronan parle de la sortie de Ryan Gosling de « Lovely Bones »

Quinze ans après la sortie de « The Lovely Bones », Saoirse Ronan revient sur le casting du film qui a failli avoir lieu.

Apparaissant dans l’épisode de cette semaine du « Podcast « Joyeux triste confus » Ronan a parlé du départ très médiatisé de Ryan Gosling de « The Lovely Bones » peu avant le début du tournage.

« J’adorais Ryan et son chien, George, et j’étais juste triste de savoir qu’il ne serait pas là », a-t-elle déclaré. « Mais je pense que les raisons pour lesquelles ils se sont séparés étaient tout à fait valables. J’ai parlé aux deux maintenant… ça arrive. Ce n’est pas nécessairement personnel. C’est comme si parfois vous n’étiez tout simplement pas sur la même longueur d’onde.

Gosling devait apparaître dans « The Lovely Bones » dans le rôle du père affligé de Susie, Jack Salmon. Cependant, quelques jours seulement avant le début du tournage, l’acteur de « Half Nelson » a été viré du réalisateur Peter Jackson, qui l’a remplacé avec Mark Wahlberg.

En 2010, Gosling a reconnu qu’il s’était « trompé » en ce qui concerne sa préparation physique pour « The Lovely Bones ».

Après avoir noté que lui et Jackson « n’avaient pas beaucoup parlé pendant le processus de pré-production, ce qui était le problème », Gosling a ajouté : « Je viens d’arriver sur le plateau et je m’étais trompé. Ensuite, j’étais gros et au chômage.