Saoirse Ronan fait taire les hommes de l’émission de Graham Norton avec une remarque brutalement honnête

Saoirse Ronan a fait taire ses collègues invités Le Graham Norton Montrer avec un rappel brutalement honnête sur la violence contre les femmes et les filles.

Apparaissant dans l’émission de discussion de la BBC vendredi soir (25 octobre), Ronan, 30 ans, était sur le canapé rouge aux côtés des stars hollywoodiennes Eddie Redmayne, 42 ans, Paul Mescal, 28 ans, et Denzel Washington, 69 ans, pour discuter de leurs prochains projets.

Les quatre invités écoutaient Redmayne parler de sa nouvelle série, Le jour du chacaldans lequel il incarne un assassin insaisissable.

Redmayne a évoqué l’apprentissage de l’autodéfense auprès d’un expert spécialisé en combat dans le cadre de sa formation pour ce rôle, et se souvient avoir appris à utiliser son téléphone portable comme une arme pour frapper un attaquant dans le cou.

Gladiateur La star Mescal a ensuite plaisanté en disant qu’il ne penserait pas à sortir son téléphone lors d’une attaque.

« Qui va réellement penser à ça ? Si quelqu’un m’a attaqué, je ne vais pas lui téléphoner », a déclaré l’acteur, faisant un geste comme pour sortir un téléphone de sa poche.

Ronan a ensuite déclaré : « C’est à cela que les filles doivent penser tout le temps », tandis que Redmayne et Mescal se taisaient.

« Ai-je raison, mesdames ? » » Ronan a dit après une brève pause, et a été accueilli par une salve d’applaudissements de la part du public.

Le reste des invités sur le canapé sembla marmonner d’accord et acquiesça tandis que Norton changeait de sujet.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Plan à renouvellement automatique jusqu’à annulation Essayez gratuitement

ouvrir l’image dans la galerie Le moment où Ronan dit à la pièce : « C’est à cela que les filles doivent penser tout le temps ». ( BBC )

Les fans ont félicité Ronan pour son honnêteté sur le moment et ont exprimé les mesures quotidiennes que les femmes doivent prendre afin de se protéger de la violence sexiste.

« Saoirse Ronan bâillonne les hommes, nous adorons voir ça », a déclaré un fan en ligne. « La façon dont elle a attendu d’entendre parler de leurs privilèges, puis les a confrontés à la réalité. »

Un autre a ajouté : « Ce silence gênant après qu’elle ait largué la bombe sur eux en dit long. »

« Oh, tu sais juste qu’ils se sont tous sentis stupides après ça », a déclaré un fan.

Un autre fan a été amusé par la façon dont les autres invités étaient « sidérés » par la remarque de Ronan.

« C’est fou de voir à quel point quand les gars parlaient, ils étaient si pleins d’énergie, mais quand elle a dit ‘Ai-je raison mesdames’, ils ont juste commencé à marmonner lmao, elle les a sidérés », a écrit quelqu’un.

ouvrir l’image dans la galerie Saoirse Ronan et Eddie Redmayne dans « The Graham Norton Show » ( BBC )

Un téléspectateur a déclaré sur X/Twitter : « Les hommes ont le luxe de plaisanter sur des situations dans lesquelles les femmes seraient menacées et horrifiées. Nos expériences sont si différentes ! »

Plus tôt cette année, les chefs de la police britannique ont averti que la violence contre les femmes était devenue une urgence nationale, puisque deux millions de femmes seraient victimes de violences perpétrées par des hommes chaque année en Angleterre et au Pays de Galles.

Les délits tels que le harcèlement criminel, les agressions sexuelles et la violence domestique touchent une femme sur 12 en Angleterre et au Pays de Galles, et le nombre d’infractions enregistrées a augmenté de 37 pour cent au cours des cinq dernières années. L’Indépendant a rapporté en mars que plus de 350 femmes avaient été tuées par un homme depuis le meurtre de Sarah Everard.

Les femmes sont souvent obligées d’envisager des méthodes pour se protéger en public, qu’il s’agisse de partager leur position avec leurs proches tout en marchant seules la nuit ou d’apprendre des techniques d’autodéfense.