Saoirse Ronan et Paul Mescal jouent dans un drame de science-fiction

Nous savons tous qu’il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais apparemment, cela s’étend également aux films. Prends ce qui précède sous licence officielle encore pour Ennemiavec Oscar nominés Saoirse Ronan et Paul Mescal. Si vous ne savez rien du matériel source, vous regardez cette image et vous obtenez une image assez claire. C’est une sorte de drame indépendant sur les problèmes de mariage, entièrement avec un jeu d’acteur puissant. Et même si cela est en grande partie vrai pour ce film, il se déroule également dans le futur avec robots artificiellement intelligents, voyages dans l’espaceet plus.

Oh, maintenant nous avons votre attention? Bien. Découvrez la première bande-annonce de Ennemiqu’Amazon sortira en salles à partir du 7 octobre.

ennemi | bande annonce officielle

Ennemi est réalisé par Garth Davis, dont le dernier film—Lion, avec Dev Patel— C’était une récompense digne, chérie. Davis a co-écrit le scénario de Ennemi avec Iain Reid, dont le roman de 2018 est la base du film. Et, comme vous pouvez le constater dans la bande-annonce, il s’agit en fait d’un couple marié traversant des problèmes que les couples mariés traversent, mais cela prend de très nombreuses ampleurs lorsqu’un étranger (joué par Aaron Pierre) entre dans leur vie, forçant des décisions auxquelles personne ne devrait jamais avoir à faire face. Par exemple, est-ce que l’un de nous va dans l’espace et est-ce qu’on laisse un robot ici pour vous tenir compagnie ?

Le roman de Reid est généralement apprécié, mais nous savons tous que les adaptations cinématographiques peuvent être très aléatoires. Ici cependant, avec Davis à la barre, aux côtés de deux remarquables acteurs de Ronan et Mescal, nous avons de l’espoir. J’espère que, au vu de la manière dont Amazon positionne cela, le film pourrait devenir l’un des prétendants alors qu’Hollywood entre dans une saison de récompenses très incertaine.

Ennemi sort dans les salles américaines le 6 octobre et sera suivi de sorties au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Irlande plus tard dans le mois. Vraisemblablement, quelques semaines plus tard, il finira par être diffusé en streaming. sur Prime Vidéo.

