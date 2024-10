Saoirse Ronan décontenancée par la réaction « sauvage » aux commentaires des femmes sur la sécurité | Femmes

Saoirse Ronan a déclaré que la réaction à son commentaire sur la sécurité des femmes dans le Graham Norton Show avait été inattendue et « sauvage ».

L’acteur irlandais est apparu vendredi dernier sur le chatshow de la BBC aux côtés des acteurs Paul Mescal, Eddie Redmayne et Denzel Washington. Au cours de l’épisode, Redmayne a expliqué à l’animateur Norton comment se préparer à apparaître dans The Day of the Jackal impliquait d’être formé à l’autodéfense, y compris à l’utilisation d’un téléphone comme arme.

Mescal s’est demandé comment quelqu’un aurait le temps de sortir son téléphone alors qu’il était attaqué, au grand amusement de Norton et Washington, avant que Ronan ne réponde : « C’est à cela que les filles doivent penser tout le temps. Ai-je raison, mesdames ?

Son commentaire a suscité les applaudissements du public du studio, tandis qu’un extrait de l’échange est devenu viral sur les réseaux sociaux, gagnant le soutien des femmes du monde entier.

Ronan a déclaré mercredi à Ryan Tubridy de Virgin Radio UK que la réponse n’était « certainement pas quelque chose à laquelle je m’attendais, et je n’avais pas nécessairement l’intention de faire sensation ».

Elle a déclaré : « Je pense qu’il y a quelque chose de vraiment révélateur sur la société dans laquelle nous vivons actuellement et sur la façon dont les femmes veulent être ouvertes avec les hommes dans leur vie. »

Ronan a ajouté que la conversation « ressemblait beaucoup à celle où je dînais avec un groupe de mes amis et je ferai toujours valoir que, eh bien, c’est en fait une expérience que nous vivons chaque jour, à 100% ».

Elle a dit à Tubridy qu’il était « incroyable » que ce moment « ouvre une conversation » et « permette à plus de femmes de se dire simplement, eh bien, ouais, en fait, parlons de notre expérience ».

Ronan est apparue sur le chatshow pour parler de son nouveau film Blitz dans lequel elle incarne Rita, une mère à la recherche de son fils alors que la Seconde Guerre mondiale engloutit Londres.