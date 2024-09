Saoirse Ronan crée le buzz aux Oscars avec une performance acclamée par la critique

Saoirse Ronan a généré le buzz aux Oscars avec son nouveau film Le dépassement.

Ronan a été acclamée par la critique pour son rôle dans le film, où elle incarne une jeune fille nommée Rona, qui retourne chez elle dans les îles Orcades en Écosse après avoir terminé une cure de désintoxication.

L’IndépendantClarisse Loughrey de Clarisse Loughrey a attribué quatre étoiles au film et a fait l’éloge de Ronan en écrivant : « Le véritable lien d’Outrun est Ronan, et ici, elle travaille avec toutes ses plus grandes forces. Le film tourne entièrement autour d’elle, mais elle est une actrice bien trop honnête pour répondre aux attentes du public d’une femme en crise.

Dans une autre critique quatre étoiles, Le Gardien’Peter Bradshaw s’est exclamé : « Dans chaque plan et dans chaque scène, principalement en gros plan, Ronan porte le film avec sa présence inconsciemment féroce et concentrée. Jouer un rôle incontrôlable et ivre dans un montage est une chose difficile à réaliser – tout comme la représentation d’une sobriété précaire – mais elle le fait avec intelligence et plausibilité.

iActualités a poursuivi en suggérant que cela pourrait être la chance de Ronan de remporter son premier Oscar.

« Elle est étonnante dans ce rôle, capable d’exploiter à parts égales la fragilité et la détermination. Elle danse seule comme pour exorciser les démons de son corps, fait semblant de diriger les vagues sur la plage avec une joie sans précédent », a écrit Francesca Steele.

Elle a ajouté : « Serait-ce le film pour lequel Ronan remporte enfin un Oscar ? Elle serait certainement une digne gagnante. C’est une performance qui met tout le corps en scène : Ronan est aussi effervescent, même dans la sobriété, que la magnifique nature sauvage qu’elle a choisie comme remède.

Saoirse Ronan’s Le dépassement sortira en salles le 4 octobre.