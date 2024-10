Saoirse Ronan arrête Paul Mescal dans une interaction tendue

Saoirse Ronan a fait taire Paul Mescal pour s’être moqué de sa photo du thriller d’action de 2011 Hanna, et lui parlant à plusieurs reprises lors d’une nouvelle interview.

Lors de son apparition sur Le spectacle Graham Norton aux côtés de Paul Mescal, Denzel Washington et Eddie Redmayne, Saoirse a largué une bombe de vérité sur la violence sexiste qui est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

Cependant, quelques minutes avant ce commentaire viral, la star d’Outrun a appelé le Gladiateur II la star principale ainsi que d’autres lorsqu’ils ont commencé à rire de la photo d’elle dans le rôle d’Hanna.

Norton a affiché la photo lorsqu’il lui a demandé de révéler sa routine d’entraînement pour le film à succès, dans lequel elle incarne une fille élevée pour devenir un assassin par son père, ancien officier de la CIA, joué par Eric Bana.

« Ne riez pas », intervint l’actrice lorsque les hommes commencèrent à rire. Cependant, Mescal a continué à rire et à montrer sa photo en disant : « Regardez-la ! »

Elle a répondu : « C’est un classique culte, elle vient de tuer un cerf… »

En parlant d’elle, le Les gens normaux La star a dit « bien sûr », incitant l’actrice à dire : « Arrête de rire Paul… »

L’animateur est alors intervenu en demandant à Mescal : « Avez-vous vu Hanna ? C’est un très bon film ! suivi de l’aveu de la star selon lequel il ne l’avait pas fait.

Lorsque Saoirse recommença à parler, Paul intervint en plaisantant : « Je veux y aller comme toi pour Halloween !

L’actrice nominée aux Oscars a répliqué : « D’accord, vous avez eu votre temps à parler. »

Denzel, 69 ans, s’est ensuite replié sur son siège en plaisantant et a plaisanté : « D’une manière ou d’une autre, j’ai su reculer !

Saoirse a précisé : « Non, non, non, nous nous aimons. »