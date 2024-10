Saoirse Ronan a vécu et agi à travers beaucoup de choses

Paul et sa femme Monica vivaient à New York en tant qu’immigrés sans papiers lorsque Ronan est né. Sa mère travaillait comme femme de ménage et Paul travaillait comme barman et constructeur tout en auditionnant pour des concerts d’acteur. La famille est revenue à Dublin quand Ronan avait trois ans, puis a déménagé à Carlow, le deuxième plus petit comté d’Irlande, et Paul a joué dans les feuilletons irlandais « Ballykissangel ». et « Fair City ».

Ronan a grandi en rendant visite à son père sur les plateaux de tournage et a fait des progrès rapides une fois qu’elle a commencé à décrocher ses propres rôles. Peu de temps après « The Clinic », elle a joué le rôle de Briony dans « Atonement », une adaptation de 2007 du roman de Ian McEwan, un rôle qui lui a valu des nominations aux BAFTA, aux Golden Globes et aux Oscars.

Même si elle n’avait que 13 ans à l’époque, Ronan a tenu bon aux côtés de Keira Knightley et James McAvoy dans le film. Elle a brillé au milieu d’un casting dans Grand Budapest Hotel de Wes Anderson (2014) et dans « Brooklyn » (2015), son premier rôle adulte principal. Plus récemment, les collaborations de Ronan avec Gerwig, dans « Lady Bird » et « Little Women », présentaient le même charme qui l’a aidée Apparition en 2017 dans l’animation de « Saturday Night Live » devenir viral.

Ce monologue, qui comprenait une chanson sur la façon de prononcer « Saoirse » (c’est SAYR-sha), était autant une conversation sur l’irlandais qu’une blague sur l’amour de la nation pour les noms aux voyelles superflues. Il évoque également l’autre rôle de Ronan en tant qu’ambassadeur culturel et membre d’une vague de jeunes acteurs irlandais comprenant Paul Mescal, Barry Keoghan et Jessie Buckley, qui ont actuellement un impact mondial.

McQueen – qui a déjà confié des rôles de premier plan dans ses films à des acteurs irlandais, dont Liam Neeson, Colin Farrell et Michael Fassbender – a salué une vision que tous trois, ainsi que Ronan, ont en commun. « C’est une île », dit-il à propos de l’Irlande. « Personne ne peut devenir trop gros pour ses bottes. Je pense aussi que quand on vient d’une île, il y a une vraie envie de communiquer, de raconter des histoires, et de retrouver de l’émotion.

Ronan, qui a récemment acheté une maison à West Cork, a déclaré qu’elle restait attachée à son pays d’origine, même si elle s’en va bien au-delà. « Ce pour quoi je suis le plus reconnaissant en Irlande, c’est le fait que nous célébrons les arts autant que nous le faisons », a déclaré Ronan, ajoutant : « Nous ne sommes pas gênés lorsqu’il s’agit d’émotions, de sentiments et de narration. Nous prospérons grâce à cela.