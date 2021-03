Sao Paulo va adopter les mesures Covid-19 les plus strictes du Brésil alors que le gouverneur avertit l’État au bord de l’effondrement

Sao Paulo va adopter les mesures Covid-19 les plus strictes du Brésil alors que le gouverneur avertit l’État au bord de l’effondrement

L’État brésilien de Sao Paulo adoptera les restrictions Covid-19 les plus sévères du pays ce week-end dans le but de freiner la propagation du virus et d’éviter que les hôpitaux ne soient submergés, a annoncé mercredi le gouverneur Joao Doria.

«Nous, à Sao Paulo et au Brésil, sommes au bord de l’effondrement. Cela nécessite des mesures collectives et urgentes », Doria a déclaré lors d’une conférence de presse.

Le gouverneur a confirmé que l’État reviendrait à la soi-disant «Phase rouge» des mesures sanitaires à partir de 00h00 (heure de Brasilia) du 6 mars au 19 mars.

La majeure partie de l’économie de Sao Paulo, y compris les bars et les restaurants, sera fermée, tandis que les centres commerciaux et autres services non essentiels seront contraints de fermer.

Aussi sur rt.com La variante Brésil Covid-19 peut réinfecter jusqu’à 61% de ceux qui se rétablissent du virus – étude

Les écoles et les églises sont autorisées à rester ouvertes, ainsi que les entreprises essentielles comme les pharmacies et les supermarchés.

L’annonce intervient après que le département de la santé de l’État le plus peuplé du Brésil a annoncé mardi un record de 468 nouveaux décès liés à Covid-19, sa plus forte augmentation de 24 décès de la pandémie. Plus de 60000 personnes dans l’État sont décédées du virus au total.

Pour la première fois dans la pandémie, plus de 7 000 patients sont désormais traités en soins intensifs à Sao Paulo – bien plus que le précédent record de 6 250 enregistré lors du premier pic d’infection en juillet.

Certains hôpitaux de la ville de Sao Paulo ont déjà atteint une capacité de 100%, selon les médias locaux.

Aussi sur rt.com Des patients brésiliens ont été simultanément infectés par DEUX variantes de coronavirus – étude

La semaine dernière, Doria a annoncé des restrictions plus strictes, notamment un couvre-feu de 23h à 5h dans toutes les municipalités de Sao Paulo.

Le contrôle des mesures de santé publique a également été intensifié dans le but de lutter contre le rassemblement de foules non autorisées et d’entreprises qui bafouent les règles.

Avec plus de 257 000 décès, le Brésil dans son ensemble a enregistré le deuxième plus grand nombre de décès de Covid-19 au monde après les États-Unis, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!