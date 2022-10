Sao Paulo profondément divisée, une métaphore parfaite pour l’élection controversée du Brésil | Nouvelles du monde

Il y a une sensation de Gotham City dans les gratte-ciel imposants qui dominent l’horizon dans toutes les directions à perte de vue.

Sao Paulo est une mégapole.

C’est un centre financier animé, qui abrite plus de 12 millions de personnes. La ville proprement dite est la plus peuplée des Amériques, des hémisphères ouest et sud.

C’est la plus grande ville lusophone du monde – et cela inclut le Portugal.

Sao Paulo a une richesse incroyable et une pauvreté épouvantable.

C’est un endroit profondément divisé. Et est la métaphore parfaite pour Brésilprésidentielle qui déchire le pays.

Dans tout le pays, ils votent au deuxième tour de cette élection après que ni le président sortant, Jair Bolsonaro, ni son principal adversaire Lula da Silva n’ont obtenu les 50% plus un vote vital nécessaires à la victoire au début du mois.

Le pays est sur le fil du rasoir. Il est impossible de dire où cela mène.

Les deux candidats sont populistes à leur manière.

Jair Bolsonaro est souvent comparé à Donald Trump, et il singe certainement l’approche de son copain des États-Unis en matière de foi, de questions de genre, de possession d’armes à feu et de droits de l’homme – et semble simultanément se prélasser dans une grossièreté abjecte avec une adhésion ténue aux faits si c’est le cas. ne convient pas à son agenda personnel.

Comme Trump, lui et ses conseillers ont qualifié les élections de truquées contre eux.

Image:

Il y a un énorme commerce de marchandises électorales



Cette semaine, son fils de 26 ans, Flavio Bolsonaro, a déclaré que son père était “la victime de la plus grande fraude électorale jamais vue”, bien qu’ils n’aient fourni aucune preuve.

Et si Bolsonaro gagne, cette allégation sera probablement abandonnée instantanément.

Il pourrait gagner, les sondages sont au coude-à-coude.

Les partisans de Lula da Silva craignent d’avoir perdu leur élan après le premier tour, que les sondages leur aient donné un sentiment de confiance exagéré et que le résultat des élections pourraient ne pas passer leur chemin.

Lula, un ancien président, tente d’organiser un retour remarqué au sommet de l’échelle politique.

Arrêté en 2018 pour corruption, puis annulé, il a toujours été le dirigeant politique le plus populaire au monde avec des cotes d’approbation dans les années 80 et 90 pendant son mandat de 2003 à 2011.

Beaucoup pensaient qu’il pourrait remporter la présidence dès le premier tour le 1er octobre. Il ne l’a pas fait, et pire pour lui et son parti, le président Bolsonaro a réduit l’écart à une poignée de points.

Maintenant, tout est à jouer.

Les sociétés de sondage au Brésil sont très sophistiquées, mais leurs résultats ont été remis en question par beaucoup.

Il y a un énorme commerce de marchandises électorales ici; des serviettes, des drapeaux, des macarons et des casquettes pour les deux candidats sont vendus au coin des rues et à l’extérieur de pratiquement toutes les stations de métro et chez les marchands de journaux.

Image:

Jair Bolsonaro est souvent comparé à Donald Trump



Saulo Adriel et son frère ont installé un magasin sur l’avenue Paulista, l’équivalent d’Oxford Street dans cette ville, et il fait un gros commerce de produits présidentiels.

Accroché aux feux de circulation à côté d’un passage pour piétons, Saulo a un tableau noir où il tient un décompte courant de la marchandise du candidat qui se vend le mieux.

Il m’a dit après le premier tour que c’était littéralement au coude à coude, mais aujourd’hui, Lula semblait bien en avance. C’est peut-être parce qu’il était sur le point d’organiser un rassemblement dans la même rue.

Le vrai point est que Saulo dit qu’il a totalisé ses chiffres, et cela semble être trop proche pour être appelé.

“Je ne sais plus qui va gagner. C’est l’élection la plus polarisée de l’histoire, je suppose”, m’a-t-il dit tout en supervisant plus de ventes.

“Je pense qu’il y aura une différence de 500 000 à un million de voix entre eux, même si je ne peux pas dire, littéralement, qui va gagner.”

Image:

Saulo Adriel et son frère s’installent sur l’avenue Paulista



Pendant que je lui parlais, il a mis à jour le tableau avec deux autres ventes pour Lula.

Pourtant, c’est si proche qu’il investit son argent dans les deux.

“Mon frère et moi avons déjà investi dans 1 000 badges de supporter Bolsonaro et 1 000 badges Lula, donc c’est cinquante-cinquante, vous savez ?”

Les deux candidats ont terminé leurs derniers rassemblements électoraux.

Le président Bolsonaro a pris sa moto à Belo Horizonte, dans le sud du Brésil, et a été accueilli par des milliers de supporters adorateurs, certains également sur leurs motos.

Belo Horizonte est un état phare qui prédit généralement le vainqueur éventuel.

Sur l’avenue Paulista de Sao Paulo, Lula da Silva a été accueilli par un grand nombre de partisans en fête alors qu’il se dirigeait vers une cavalcade à travers la ville.

Dans la foule, nous avons rencontré un groupe de professeurs d’université qui étaient là habillés en blanc, par opposition au rouge habituel du parti.

Image:

Marchandises Lula da Silva à vendre



Ils ont expliqué que le rassemblement avait été divisé en une série de couleurs, et le blanc indiquait qu’ils manifestaient là pour la protection des principes démocratiques et de la paix.

Marcos Oliveira, professeur à l’Université de Rio de Janeiro, m’a dit qu’il croyait que le comportement de Donald Trump et de ses partisans après sa défaite électorale avait été coopté par l’équipe de Bolsonaro et menaçait la démocratie brésilienne.

“L’idéologie derrière l’administration de Bolsonaro est la même que celle qui a été construite pour Donald Trump”, a-t-il déclaré.

“Donc, la structure derrière cela et les récits sont exactement les mêmes, la différence est que nous savons maintenant à l’avance à cause de ce qui s’est passé avec les élections aux États-Unis, cela a préparé le terrain pour que nous ripostions, nous devons donc avoir ceci à l’esprit.”

Debout à côté de lui, son ami le professeur Ariel Silva de Sao Paulo, hocha la tête en signe d’accord.

Image:

Marcos Oliveira (L) et son ami le professeur Ariel Silva



“Leur stratégie est très similaire à la stratégie de Trump lors des dernières élections, donc nous avons plus ou moins une idée de ce à quoi nous attendre, mais nous sommes ici pour lutter pour la démocratie”, a ajouté Silva.

Le dernier jour, alors, l’un ou l’autre pourrait gagner, il semble que ce soit si proche.

Le problème pour le Brésil est que les divisions sont si profondes que toute réconciliation entre les deux parties s’avérera incroyablement difficile.