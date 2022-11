Sao Paulo GP Sprint: George Russell gagne alors que Max Verstappen se débat après une collision avec Carlos Sainz

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell arrache enfin la tête à Max Verstappen dans la course Sprint du GP de Sao Paulo.

George Russell arrache enfin la tête à Max Verstappen dans la course Sprint du GP de Sao Paulo.

George Russell a triomphé dans un sprint passionnant et partira de la première place du Grand Prix de Sao Paulo dimanche alors que le champion du monde Max Verstappen a eu du mal à prendre la quatrième place après une collision avec Carlos Sainz.

Verstappen a pris la tête du poleman de choc Kevin Magnussen dans les premières étapes alors que le Haas tombait rapidement en arrière, mais Russell, qui a commencé troisième pour Mercedes, avait trop de rythme pour le Red Bull et s’est frayé un chemin en tête au tour 15 avant. assouplissement vers la victoire.

Verstappen, qui était l’une des deux seules voitures à ne pas prendre le départ de la course avec des pneus tendres, a ensuite subi des dommages lorsqu’il a été dépassé par Carlos Sainz pour la deuxième place, ce qui a permis à Lewis Hamilton de dépasser le Néerlandais un tour plus tard pour prendre la troisième place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell bat Carlos Sainz et Lewis Hamilton pour remporter la course Sprint au Grand Prix de Sao Paulo. George Russell bat Carlos Sainz et Lewis Hamilton pour remporter la course Sprint au Grand Prix de Sao Paulo.

Alors que Sainz fait face à une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir pris un nouveau moteur ce week-end, Mercedes est sur le point de verrouiller la première ligne pour la course de dimanche.

Cependant, Hamilton, ainsi que Daniel Ricciardo et Zhou Guanyu, font l’objet d’une enquête pour une infraction sur la grille au départ, et pourraient encore être sanctionnés.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.