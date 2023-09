Sao Paulo, dirigé par Lucas, remporte la Coupe du Brésil et met fin à une sécheresse majeure

Sao Paulo célèbre avec le trophée à l’issue du match retour de la finale retour de la Copa do Brasil contre Flamengo le 24 septembre 2023. (Photo de MARCELLO ZAMBRANA/AFP via Getty Images)

Depuis des décennies, moteur du football brésilien et sud-américain, Sao Paulo traverse une période difficile. Un seul championnat d’État local mis à part, leur dernier titre remarquable remonte à 2012, lorsqu’un jeune Lucas Moura était le leader de l’équipe qui a remporté la Copa Sudamericana, un équivalent de la Ligue Europa.

De retour à Sao Paulo après plus d’une décennie en Europe, Lucas a fait forte impression depuis son retour, profitant de l’espace pour courir dans les défenses qui est souvent abondant sur les terrains brésiliens. Et son retour a coïncidé avec un autre titre majeur : dimanche, Sao Paulo a fait match nul 1-1 contre Flamengo pour remporter la très prestigieuse et lucrative Coupe du Brésil 2-1 au total.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

En vérité, Lucas n’était pas le joueur vedette – même si lors du match retour, il a failli marquer avec un beau coup de pied au-dessus de la tête et a presque remporté l’affaire lorsqu’il a laissé une chance à son partenaire de frappe Luciano juste à la fin. Peut-être qu’il ressentait la chaleur. Disputés le dernier dimanche d’hiver et le premier au printemps, les deux matches se sont déroulés dans des températures si élevées qu’il a fallu des pauses pour prendre un verre.

Le match retour a débuté avec un thermomètre autour de 98 degrés, et il est resté chaud et sec tout au long du match. C’était une inquiétude pour Sao Paulo. À l’extérieur au match aller, ils avaient été bien meilleurs en première mi-temps, mais se sont gravement flétris après la pause. Lors du match retour étouffant, seront-ils capables de contenir la dangereuse attaque de Flamengo jusqu’au coup de sifflet final ?

Et c’était une bien meilleure équipe de Flamengo cette fois-ci. Arpentant toujours furieusement la ligne de touche, leur entraîneur argentin Jorge Sampaoli patauge alors qu’il passe au crible ses options, cherchant désespérément la bonne combinaison. Le but qui a coûté le match aller à son équipe était prévisible : Sao Paulo avait trop d’espace sur son flanc gauche et a répété le but à plusieurs reprises avant que l’attaquant de West Ham Jonathan Calleri ne rentre chez lui. Cette fois, Flamengo avait comblé l’écart et, dans le plus pur style Sampaoli, ils ont commencé à s’imposer dans le match.

Sao Paulo a eu des étincelles de danger lors des rares occasions où il a pu se frayer un chemin sur le terrain. Mais l’essentiel de l’action s’est déroulé dans leur moitié de terrain, et ce n’est pas une surprise lorsque Flamengo a pris l’avantage et égalisé au total. Se glissant dans la surface de réparation, le milieu de terrain chilien Erick Pulgar a tiré à ras de terre, tandis que le gardien Rafael faisait basculer le ballon au deuxième poteau et que Bruno Henrique arrivait au-dessus de la ligne.

Mais quelques minutes plus tard, juste avant la mi-temps, arriva le moment qui finit par définir le destin du trophée. Un coup franc de Sao Paulo venant de la droite a été décoché par le gardien Agustin Rossi, et à l’extrémité de la surface, Rodrigo Nestor a riposté d’une superbe volée du pied gauche qui a traversé une foule de joueurs et a sifflé dans le coin le plus éloigné.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Flamengo était de retour là où il avait commencé, ayant besoin d’un but pour forcer les tirs au but. Ils ont dominé la seconde période. Sampaoli a effectué ses changements offensifs, introduisant l’idole du club Gabriel « Gabi-goal » Barbosa, Éverton Ribeiro de l’équipe brésilienne de la Coupe du monde et Luis Araujo, un ailier signé d’Atlanta United. Il y avait beaucoup de pression mais pas de pénétration. Le rythme était continuellement interrompu car, sous prétexte de chaleur, Sao Paulo faisait de son mieux pour réduire le chronomètre et, à la fin, c’était à eux de célébrer.

C’est une douce revanche pour leur entraîneur Dorival Junior, qui a remporté cette compétition il y a un an avec Flamengo et les a menés au triomphe de la Copa Libertadores, la Ligue des Champions sud-américaine. Malgré cela, on lui a mis la porte à la fin de l’année. Il aura le sentiment d’avoir prouvé son point de vue, même si son équipe est désormais confrontée à une bataille potentiellement inquiétante contre la relégation.

Pour Flamengo, le résultat est un désastre, et savoir qu’ils méritaient probablement plus de chance ce jour-là ne sera pas une consolation. Leur année est effectivement terminée. Eliminés de manière humiliante par les Libertadores, ils accusent un retard de 11 points en championnat national, alors qu’il ne reste plus que 14 matches à jouer pour remettre les choses en ordre. Chez les géants de Rio de Janeiro, tout est scruté à la loupe, et les réactions explosives sont monnaie courante.

Entre les deux matchs, il y a eu un incident dans un centre commercial de Rio où le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, s’est battu avec un fan, Leandro Campos, qui affirme que Braz l’a mordu à l’aine. Il pourrait bien y avoir encore plus de drame au cours des prochains jours, Jorge Sampaoli ayant peu de chances de survivre à la coupure.