Le manager de Sao Paulo, Fernando Diniz, est sous pression après une mauvaise forme.

Le président de Sao Paulo a condamné samedi une violente agression contre le bus de leur équipe, ce qui semblait être une réaction à la récente mauvaise forme du club.

« L’attaque subie par la délégation du Sao Paulo Football Club en direction du stade de Morumbi est un acte inadmissible et ne doit jamais être toléré », a déclaré Julio Casares.

« J’étais avec l’équipe dans le bus et les dégâts auraient pu être pires. J’ai eu de la chance que personne n’ait été blessé. »

Des photos publiées sur le site Web du réseau Globo et sur les comptes de médias sociaux des supporters ont mis en évidence les dommages causés au bus et une vidéo a montré des missiles et des feux d’artifice explosant autour du véhicule alors qu’il passait devant un pont.

Globo a rapporté qu’au moins 14 personnes ont été arrêtées. L’équipe a continué vers le stade, où elle a fait match nul 1-1 avec l’humble Coritiba.

C’était le cinquième match de championnat de Sao Paulo sans victoire et laisse le club qui avait sept points d’avance en tête du classement l’an dernier à la deuxième place, un point derrière Internacional, qui a un match en main.

« La souffrance offre une opportunité de grandir », a déclaré l’entraîneur Fernando Diniz après le match.

« Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de gagner le prochain match. Nous devons croire en nos forces. Nous devons nous entraîner intensément pour traverser ce moment. »