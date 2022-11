Sanya-Richards Ross parle de runDisney 5K, RHOA et plus

Allez Sanya !

Champion olympique d’athlétisme et star de la télé-réalité Sanya Richards-Ross a terminé son tout premier 5 km lors du célèbre week-end de semi-marathon Wine & Dine au Walt Disney World Resort.

Elle faisait partie des milliers de coureurs qui ont terminé le premier événement du week-end qui comprend le 10 km, le demi-marathon et le défi à deux parcours (10 km et demi-marathon) au Walt Disney World Resort.

Le semi-marathon avait pour thème le film “Soul” de Disney Pixar

Les coureurs ont expérimenté la musique jazz tout au long du parcours et ont reçu une médaille mettant en vedette le personnage principal du film, Joe Gardner.

Wine & Dine est le premier des quatre week-ends de course de la saison runDisney 2022-23.

Vient ensuite le 30e anniversaire du Walt Disney World Marathon Weekend (du 4 au 8 janvier), le 15e anniversaire du Disney Princess Half Marathon Weekend (du 23 au 26 février) et le runDisney Springtime Surprise Weekend (du 13 au 16 avril). .

Ces courses, qui incluent des coureurs de tous niveaux de condition physique, offrent la possibilité de courir dans les parcs à thème Disney, de vivre des divertissements de classe mondiale et de gagner des médailles Disney uniques.

En plus de la course, Richards-Ross s’est arrêtée au ESPN Wide World of Sports Complex pour une rencontre avec d’autres coureurs à la runDisney Health and Fitness Expo où elle a partagé un message inspirant aux coureurs avant le 5K vendredi.

Richards-Ross, qui a remporté quatre médailles d’or aux relais 400 mètres et 4×400 mètres lors de trois Jeux olympiques de 2004 à 2012, demeure l’une des athlètes féminines les plus décorées en athlétisme.

Depuis sa retraite en 2016, elle est devenue analyste de télévision d’athlétisme et joue actuellement dans l’émission de téléréalité à succès “The Real Housewives of Atlanta”.

Nous avons rencontré la légendaire olympienne pour parler de runDisney, de la création de moments Disney, de son retour à RHOA, de routines de soins personnels, de l’avenir de l’athlétisme, et plus encore dans notre interview que vous pouvez apprécier ci-dessous :

Pour plus d’informations sur runDisney, cliquez sur ici.