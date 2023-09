Sanya Malhotra partage une vidéo de groove sur Zinda Banda de Jawan avec des fans du Gaiety Galaxy de Mumbai

Sanya Malhotra partage une vidéo groove sur Zinda Banda de Jawan au théâtre avec les fans.

Sanya Malhotra, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Dangal d’Aamir Khan, profite actuellement du succès de sa récente sortie Jawan. L’actrice a partagé une vidéo en train de groover avec Zinda Banda alors qu’elle célèbre l’ouverture exceptionnelle de son film.

Vendredi, Sanya Malhotra a utilisé son Instagram et a partagé une vidéo en train de groover avec Zinda Banda dans le Gaiety Galaxy de Mumbai avec ses fans. On peut voir l’actrice debout au fond du théâtre, appréciant la réaction des fans et dansant avec eux sur la chanson de Jawan. On a vu les fans devenir fous alors que Zinda Banda était projetée au théâtre.





Sanya Malhotra a été vue portant une chemise à rayures bleues qu’elle a associée à un pantalon blanc et des spectacles jaunes. L’actrice a complété son look avec un sac à main marron. Elle a également été vue en train de danser joyeusement à l’extérieur du théâtre.

Les internautes ont comblé l’actrice d’amour après avoir regardé la vidéo. L’un des commentaires disait : « Vous avez été incroyable dans le film, vous avez adoré votre rôle. » Une autre personne a écrit : « Le docteur Eeram fait vibrer… un choc public. » Un autre fan a commenté : « Le film est vraiment un blockbuster. » Un autre a écrit : « Performance à couper le souffle ». Un autre fan a commenté : « Vous étiez tellement fantastique à Jawan. »

Plus tôt, Sanya Malhotra a également partagé une vidéo de retour copiant la pose emblématique de Shah Rukh Khan et a écrit : « Dangal se Jawan tak

Itni shiddat se maine vous manifestez kiya hai, ki har zarre ne vous accomplissez karne ki saazish ki hai. Kehte hain ki agar kisi cheez ko dil se chaho toh puri kainaat usse tumse milane Ki koshish mein lag jaati hai.

Dirigé par Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi, entre autres, dans des rôles clés. Le film met également en vedette Sanya Malhotra, Ridhi Dogra, Priyamani et Aaliyah Qureshi, entre autres, dans des rôles clés. Sorti le 7 septembre, le film a récolté Rs 129,60 crore dans le monde au box-office dès le premier jour.