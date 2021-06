Sanya Malhotra affiche ses abdos toniques dans ce selfie miroir ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la superbe propriétaire de B-Town Sanya Malhotra a un grand nombre de fans. L’actrice est une maniaque du fitness et veille à garder son corps en forme. Elle publie souvent des vidéos d’entraînement sur ses réseaux sociaux pour ses fans.

Sanya Malhotra a profité de ses réseaux sociaux pour télécharger un selfie miroir dans lequel elle montre fièrement ses abdominaux toniques, car on peut la voir posant dans une tenue de sport entièrement noire.

Le programme d’entraînement quotidien de Sanya comprend diverses activités comme la boxe et la danse. L’actrice adore ses longues promenades matinales et sort souvent pour son jogging régulier et s’assure de boire également des boissons protéinées pour rester en forme.

Après son film solo à succès, Pagglait, les prochains projets de Sanya incluent Love Hostel avec Vikrant Massey de Red Chillies et Meenakshi Sundereshwar avec Abhimanyu Dassani.