Sanya Malhotra a une réponse amusante à un utilisateur d’Instagram lui demandant de choisir entre ses films Dangal et Jawan

Sanya Malhotra a fait ses débuts d’actrice avec Dangal, avec Aamir Khan, et sa plus récente sortie est Jawan, avec Shah Rukh Khan.

Sanya Malhotra a fait ses débuts d’actrice dans le drame sportif Dangal de 2016 dans lequel elle incarnait la vraie lutteuse Babita Kumari Phogat. Elle a ensuite joué dans plusieurs films à petit budget acclamés par la critique tels que Ludo, Pagglait, Badhaai Ho et Kathal jusqu’à Jawan, son dernier film et le deuxième plus grand film de sa carrière.

Dans le thriller d’action, l’actrice fait partie du gang de filles de Shah Rukh Khan, qui l’assistent dans ses missions à la Robinhood pour piller les riches et aider les pauvres. Sanya a une histoire émotionnelle dans le film et est également vue en train de faire des cascades hardcore dans le film Atlee. Alors que Jawan a fait une énorme ouverture au box-office, l’actrice est ravie et excitée.

Elle a fait une session Ask Me Anything sur ses histoires Instagram le dimanche 10 septembre, au cours de laquelle elle a répondu aux questions posées par ses fans et ses abonnés sur la plateforme appartenant à Meta. L’un des internautes lui a demandé de choisir entre Dangal et Jawan en lui demandant : « Jawan ou Dangal… sélectionnez-en un ? ». L’actrice de Kathal a donné une réponse amusante en postant un clip boomerang signalant « Je ne peux pas » avec son doigt.

L’actrice fait face à Angad Bedi dans son prochain film Mrs., qui est le remake officiel en hindi du drame malayalam de 2021 acclamé par la critique The Great Indian Kitchen avec Nimisha Sajayan et Suraj Venjaramoodu. Le film est réalisé par Arati Kadav de Cargo Fame et produit par Harman Baweja.

Sanya a également un autre film prévu pour sortir cette année. Elle incarnera Siloo Manekshaw, épouse du premier maréchal indien Sam Manekshaw, dont le rôle est joué par Vicky Kaushal. Le réalisateur de Meghna Gulzar devrait sortir en salles le 1er décembre et entrera en conflit avec le drame policier de gangsters Animal de Ranbir Kapoor.

