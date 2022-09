La première partie de la réunion “The Real Housewives of Atlanta” est diffusée ce soir et apparemment, les choses sont TOUJOURS difficiles entre deux des dames.

Dans un clip de la séance, nous voyons le drame se dérouler alors que Sanya Richards-Ross accuse Drew Sidora de mentir.

Comme indiqué précédemment, les deux hommes ont eu du boeuf tout au long de la saison après avoir commencé comme “amis”. La quadruple médaillée d’or a dit à Drew qu’elle n’avait pas « bercé » certains de ses comportements comme lorsqu’elle a mis sa main sur le visage de Shereé Whitfield.

“Je vous ai rencontré pour la première fois et je me sens très en conflit sur la façon dont je me présente pour vous en tant qu’ami”, a déclaré Sanya lors d’un épisode de #RHOA. « Je ne veux pas que tu penses que je ne suis pas ton ami. Je ne veux pas que vous ayez l’impression que je ne suis pas votre ami, mais j’ai l’impression que si c’est des taureaux, je ne vais pas basculer avec ça.

Leurs problèmes se sont ensuite répandus sur les réseaux sociaux au milieu de Sanya disant qu’ils n’étaient en fait jamais amis, juste des associés. Drew a déclaré plus tard que Sanya « chassait l’influence » en faisant une séance photo de Mommi Nation avec leurs collègues femmes au foyer Kandi Burruss et Kenya Moore à cause de leurs millions de followers.

Lors de la réunion, les problèmes des dames atteindront leur paroxysme et Sanya accusera Drew de mentir au sujet d’une interaction qu’elles ont eue dans les coulisses.

“Dites la vérité, Drew!” dit Sanya avant que Drew ne demande à propos de son habitude de parler trop fort pendant les disputes. « J’y travaille », avoue la ménagère.

Sanya est ensuite interrogée sur les allégations de Drew selon lesquelles elle est une chasseuse d’influence et elle souligne qu’elle a également invité sa collègue femme au foyer à sa séance photo.

“Au départ, j’ai invité Drew et elle n’a pas le plus d’abonnés, alors pourquoi l’inviterais-je ? Parce que je cours après les 500 000 abonnés qu’elle a ? »





Les dames échangeront plus tard de l’ombre sur Drew en retournant ses cheveux sur le visage de Sanya.

OOOP !

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” Reunion Part 1 est diffusée ce soir à 20 h HE / PT.—Regarderez-VOUS?