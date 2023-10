Le nouveau président Mike Johnson (R-La.) est confronté à un test à trois volets au cours de sa première semaine complète en tant que principal législateur de la Chambre, alors que les membres des deux partis cherchent à prendre des mesures disciplinaires contre leurs opposants politiques.

Les trois résolutions soumises au vote cette semaine – sur l’expulsion du représentant George Santos (RN.Y.) et la censure des représentants Rashida Tlaib (Démocrate-Mich.) et Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) – mettront en lumière La capacité de Johnson à gérer la conférence mouvementée du GOP et à diriger l’ensemble de la chambre après un combat acharné de trois semaines qui s’est terminé par le décrochage du marteau.

La situation difficile dans laquelle se trouve Johnson n’est pas de sa faute. Les législateurs ont décidé de forcer le vote sur les résolutions d’expulsion et de censure la semaine dernière, ne laissant d’autre choix aux dirigeants que d’agir sur les mesures dans un délai de deux jours législatifs.

Ce calendrier pourrait atteindre son paroxysme dès mercredi, lorsque la Chambre se réunira à nouveau, mettant Johnson dans l’embarras alors qu’il décide de la manière de procéder avec le trio de résolutions.

Santos fait face à un vote sur son expulsion quelques jours après avoir été inculpé de 10 accusations fédérales pour avoir gonflé frauduleusement ses rapports de financement de campagne et débité les cartes de crédit de ses donateurs sans autorisation, ce qui porte le nombre total d’accusations à 23. Il a plaidé non coupable.

Greene a décidé de censurer Tlaib, la première femme d’origine palestinienne à siéger au Congrès, l’accusant d’« activité antisémite » et de « sympathie pour les organisations terroristes ». Et dans une démarche du tac au tac, la représentante Becca Balint (Démocrate du Vermont) a déposé une résolution pour censurer Greene qui énumère environ 40 commentaires controversés que la députée incendiaire a faits dans le passé.

Johnson dispose de trois options pour chaque résolution. Il peut soumettre les mesures elles-mêmes au vote – le soutien de la majorité est nécessaire pour adopter les résolutions de censure, et un vote des deux tiers est nécessaire pour la mesure d’expulsion – ou il peut décider de renvoyer les mesures en commission ou de les déposer, tuant ainsi les mesures. les résolutions.

Le Président n’a pas révélé ses projets.

“Nous avons eu beaucoup de discussions cette semaine, nous verrons ce qui se passera”, a déclaré Johnson aux journalistes lundi lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait les mesures disciplinaires à être soumises à un vote et s’il essayait d’en parler. les législateurs sont sortis du rebord avec leurs résolutions.

Nouvelle tentative d’expulsion de Santos

La plus importante des trois mesures est de loin une résolution visant à expulser Santos, le nouveau législateur qui fait face à des problèmes juridiques croissants. Il devrait être jugé en septembre 2024.

Un groupe de Républicains de New York a décidé de forcer un vote sur l’éviction de Santos la semaine dernière, ouvrant la voie à la chambre pour se prononcer sur son expulsion pour la deuxième fois cette année.

En mai, l’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a proposé de renvoyer une résolution d’expulsion de Santos dirigée par les démocrates au comité d’éthique, ce qui a été couronné de succès. Le résultat a cependant été largement considéré comme inutile car le panel enquêtait sur le membre du Congrès depuis des mois.

Johnson est confronté à la même décision.

Lorsqu’on lui a demandé lundi quels étaient ses projets concernant la résolution, Johnson a répondu : « Nous verrons. » Mais lors d’une interview avec Sean Hannity de Fox News la semaine dernière, le nouveau président a suggéré qu’il agirait pour éviter un vote sur la résolution.

“George Santos bénéficie d’une procédure régulière, n’est-ce pas”, a-t-il déclaré. « D’après ce que j’ai compris, je pense qu’il comparaîtra demain devant un tribunal fédéral. Et nous devons permettre à une procédure régulière de se dérouler. C’est à cela que sert notre système de justice. Il n’est pas condamné, il est accusé. Et donc si nous expulsons des gens du Congrès simplement parce qu’ils sont accusés d’un crime, alors – vous savez, ou accusés – c’est un problème.

Le service continu de Santos à la Chambre représente une sorte d’épée à double tranchant pour Johnson, comme cela l’a été pour McCarthy lorsqu’il était président.

D’un côté, le député en difficulté a été une épine constante dans le pied du leadership, les principaux législateurs devant réagir à chaque rebondissement de la saga juridique de Santos. Mais d’un autre côté, Santos a fourni à la conférence House GOP un vote fiable dans sa faible majorité, et il a aidé le groupe à remporter des victoires législatives clés tout au long de ce Congrès.

Les Républicains de la Chambre disposent actuellement d’une majorité de quatre sièges à la Chambre ; si Santos est expulsé, cela se réduirait à trois personnes.

“Voici la réalité, Sean, nous avons une majorité de quatre sièges à la Chambre”, a déclaré Johnson. « Il est possible que ce nombre diminue encore davantage dans les semaines et les mois à venir. Nous aurons ainsi ce qui pourrait être la majorité la plus mince de l’histoire du Congrès. Nous n’avons aucune marge d’erreur.

Même si Johnson propose de déposer ou renvoie la résolution Santos à un comité – ce qui éviterait aux législateurs d’avoir à intervenir directement sur la question – l’effort pourrait être vaincu.

Le bloc des républicains de New York a suggéré qu’il voterait contre le report du vote sur la résolution, signe que la conférence du GOP ne restera pas unie comme elle l’a fait en mai. Les démocrates étant censés voter contre toute tactique de blocage, le soutien du Parti républicain pourrait suffire à les vaincre.

“Je ne pense pas qu’une motion à déposer, s’il y en a une, sera couronnée de succès”, a déclaré aux journalistes la semaine dernière le représentant Nick LaLota (RN.Y.), co-parrain de la résolution.

“Je pense qu’il y a une opportunité pour que cela soit adopté”, a déclaré lundi le représentant Anthony D’Esposito, le principal sponsor, à propos de la résolution lors d’une interview sur “The Hill” de NewsNation.

Le représentant Mike Lawler (RN.Y.) a déclaré que le récent plaidoyer de culpabilité de Nancy Marks, ancienne trésorière de campagne de Santos, pourrait émouvoir certains de ses collègues. Marks a plaidé coupable de complot avec le candidat de l’époque pour gonfler frauduleusement ses rapports de financement de campagne.

Lawler a déclaré que le plaidoyer de culpabilité de Marks avait confirmé “des détails importants”, ajoutant plus tard “vous avez maintenant une condamnation dans cette affaire qui expose très clairement ce qu’il a fait et comment il l’a fait”.

Des censures du tac au tac

Johnson devra également prendre une décision sur les mesures visant à censurer Tlaib et Greene – ce qui alimente une atmosphère de réciprocité à Capitol Hill.

Greene a d’abord tenté de forcer le vote de sa résolution visant à censurer Tlaib la semaine dernière, ce qui comprend les commentaires faits par Tlaib après l’attaque surprise du Hamas, un groupe terroriste désigné par les États-Unis, contre Israël au début du mois.

La résolution accuse également Tlaib de « mener une insurrection au complexe du Capitole des États-Unis » après une manifestation dans un immeuble de bureaux du Capitole le mois dernier en soutien à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, organisée par Jewish Voice for Peace et IfNotNow. Tlaib, cependant, n’était pas présente à la manifestation, selon une source proche du dossier, mais elle a participé à un autre rassemblement appelant à un cessez-le-feu.

Le vote de Tlaib pourrait être délicat pour les démocrates de la Chambre des représentants qui ont critiqué Tlaib pour certains de ses commentaires sur le conflit Israël-Hamas. Ils n’ont pas dit comment ils comptaient voter. Mais le libellé de la résolution et l’animosité que nombre d’entre eux éprouvent à l’égard de Greene pourraient également être pris en compte dans leurs décisions.

Tlaib a déclaré que la mesure était une « résolution déséquilibrée » et « profondément islamophobe et attaque les défenseurs juifs pacifiques de la guerre ».

Peu de temps après que Greene ait déposé sa résolution, Balint a décidé de forcer un vote sur la censure du républicain de Géorgie, accélérant sa mesure qui comprend des remarques controversées faites par Greene dans le passé – certaines avant même de venir au Congrès – la plus récente étant sa présentation lors d’une conférence de presse. Audience à la Chambre qui comprenait des images nues de Hunter Biden.

Balint a suggéré qu’elle forçait le vote sur sa résolution pénalisant Greene en réponse à la décision du républicain de Géorgie sur la mesure Tlaib – tout en frappant Johnson.

“Le fait que dès le premier jour de son mandat, il laisse Marjorie Taylor Greene présenter une résolution criblée de mensonges et de mensonges sur mon collègue, elle ne sera pas retenue”, a-t-elle déclaré aux journalistes. “Cette femme, Marjorie Taylor Greene, semble que son seul objectif est de séduire les Américains après les autres Américains, d’attiser davantage de haine, d’attiser davantage de dissensions et d’alarmisme, et nous devons avoir un fond ici.”