Un tribunal a jugé que Santos devait payer à Barcelone 2,9 millions d’euros pour avoir violé un accord entre les deux clubs concernant Gabriel « Gabigol » Barbosa, ont déclaré des sources à ESPN.

Dans le cadre de l’accord de signature de Neymar en 2013, le Barça a également obtenu une option préférentielle sur trois autres joueurs de Santos. L’attaquant Gabigol était l’un d’entre eux, avec Victor Andrade et Giva.

L’accord stipulait que dans le cas où une offre serait acceptée pour l’un de ces joueurs, le Barça disposerait d’un certain temps pour égaler les frais que Santos avait convenus avec tout autre club.

Cependant, Santos n’a pas correctement informé le Barça lorsqu’il a accepté une offre d’une valeur d’environ 25 millions d’euros de l’Inter Milan pour Gabigol en 2016.

Des sources ont déclaré à ESPN à l’époque que le club catalan était mécontent d’avoir été informé d’un transfert potentiel à l’Inter avec seulement 48 heures restantes dans la fenêtre de transfert.

La plainte initiale du Barça a été rejetée par la FIFA, mais jeudi, plus de quatre ans après le déménagement de Gabigol en Italie, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a condamné Santos à payer 2,9 millions d’euros pour violation de l’accord entre les deux clubs.

C’est la deuxième fois que le TAS se range du côté du Barça à la suite d’une série de différends liés au transfert de Neymar en 2013 au Camp Nou.

Plus tôt cette année, le tribunal a rejeté la demande de 61 millions d’euros d’indemnisation et de dommages-intérêts de Santos après que le Barça ait effectué un paiement au père de Neymar et à la société familiale N&N avant de signer l’attaquant brésilien.

Gabigol, maintenant âgé de 24 ans, n’a marqué qu’une seule fois en 10 apparitions lors de sa seule saison avec l’Inter. Des sorts de prêt ont suivi avec Benfica, Santos et Flamengo, où il s’est considérablement amélioré et a marqué deux buts pour aider le club à remporter la Copa Libertadores en 2019 avant de rendre le déménagement permanent.