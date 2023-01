Santos devrait se voir refuser les données classifiées, disent les démocrates à McCarthy

Deux démocrates du Congrès ont demandé mercredi au président de la Chambre, Kevin McCarthy, de restreindre l’accès du représentant républicain George Santos aux informations classifiées, arguant que le législateur de première année en proie au scandale “ne peut pas faire confiance” aux documents confidentiels.

“Il est clair que le membre du Congrès George Santos a violé la confiance du public à plusieurs reprises”, ont déclaré les représentants Joseph Morelle et Gregory Meeks, tous deux de l’État de New York de Santos, dit dans une lettre à McCarthy.

“Son accès sans entrave aux secrets de notre nation présente un risque important pour la sécurité nationale de ce pays”, ont écrit les démocrates. “Nous vous exhortons à agir rapidement pour empêcher George Santos d’abuser de sa position et de mettre en danger notre nation.”

Le bureau de Santos n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la lettre.

Quelques semaines seulement après avoir remporté sa course au Congrès à la mi-mandat de novembre, Santos a admis avoir menti sur des détails clés de sa vie personnelle et de son histoire professionnelle. Il a s’est excusé d’avoir “embelli” son CV mais nie avoir commis des crimes.

Mais comme le notent Meeks et Morelle dans leur lettre, Santos est impliqué dans des affaires locales, étatiques, fédérales et internationales. enquêtes. Ils ont également signalé les récents reportage sur les liens présumés de Santos aux chiffres liés à un oligarque russe sanctionné, entre autres questions.

“Les nombreuses allégations préoccupantes concernant son comportement au fil des décennies remettent son caractère en question et suggèrent qu’on ne peut pas lui faire confiance avec des informations confidentielles et classifiées qui pourraient menacer la sécurité nationale des États-Unis”, ont écrit les démocrates.

Les hauts responsables du GOP à New York ont ​​dénoncé Santos comme un menteur et un fraudeur, et une poignée de ses collègues républicains au Congrès l’ont également exhorté à démissionner. Pour sa part, Santos s’est engagé à remplir son mandat complet de deux ans, arguant que les électeurs de son district devraient être ceux qui décideront de son sort politique.

McCarthy, qui dirige une faible majorité à la Chambre que le départ de Santos pourrait réduire encore plus, a fait écho à cette ligne et a refusé de se joindre aux critiques criardes de son parti à l’égard du membre du Congrès de première année.

« Vous savez pourquoi je le soutiens ? Parce que ses électeurs ont voté pour lui », McCarthy a déclaré aux journalistes mardi. Le chef républicain a déclaré que Santos ne serait expulsé de la Chambre que si son comité d’éthique déterminait qu’il avait enfreint la loi.

Un porte-parole de McCarthy n’a pas immédiatement commenté la lettre des démocrates.

Le comité directeur du GOP dirigé par McCarthy la semaine dernière a attribué des places à Santos au comité des sciences, de l’espace et de la technologie et au comité des petites entreprises.

La lettre de mercredi de Morelle et Meeks a demandé à McCarthy de limiter la capacité de Santos à accéder à des documents classifiés, “y compris en l’empêchant d’assister à des briefings classifiés et en limitant son accès à ces informations par le biais de ses affectations au comité”.

Les démocrates semblaient reconnaître que Santos était affecté à des comités moins médiatisés, mais ils ont noté qu’il pouvait encore potentiellement accéder à des pans entiers d’informations sensibles.

“Dans l’état actuel des choses, les membres ne sont pas tenus d’avoir des habilitations de sécurité ni de signer un accord de non-divulgation, cependant, cela ne leur donne pas droit à un accès illimité aux informations classifiées”, ont-ils écrit.

“Le membre du Congrès George Santos a été affecté à des comités dont la compétence peut ne concerner qu’une partie de l’agenda de la sécurité nationale et de la politique étrangère de notre pays, mais cela ne l’empêche pas ou ne l’empêche pas de demander à tout moment un briefing sécurisé ou des documents classifiés concernant un large éventail de sujets. ,” ils ont dit.

“Le manque de fiabilité de Santos pourrait justifier que la communauté du renseignement ralentisse ou limite certaines informations classifiées qu’elle partage avec le Congrès”, ont-ils déclaré à McCarthy dans la lettre.

Ils ont fait valoir: “Cela pourrait avoir de profondes implications pour la capacité du pouvoir législatif à s’acquitter de ses fonctions législatives, de surveillance et d’enquête sur les programmes classifiés des agences exécutives.”