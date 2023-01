Santos devrait envisager de démissionner, selon un vétéran du GOP

WASHINGTON (AP) – Même si la direction du House GOP garde le silence, un législateur républicain vétéran a déclaré dimanche que George Santos devrait envisager de démissionner après que le membre élu du Congrès de New York a admis avoir menti sur son héritage, son éducation et sa carrière professionnelle.

Le représentant du Texas, Kevin Brady, ancien président de House Ways and Means qui a siégé au Congrès pendant 25 ans, a déclaré à “Fox News Sunday” que Santos devrait “prendre d’énormes mesures” pour regagner la confiance et le respect dans son district. Santos doit être assermenté mardi lorsque le nouveau Congrès commence.

“C’est troublant à bien des égards. Certes, il a menti à plusieurs reprises », a déclaré Brady, qui se retire de la Chambre. “Il va certainement devoir envisager de démissionner.” Brady a déclaré qu’une décision quant à la démission de Santos “devrait être prise entre lui et les électeurs qui l’ont élu”.

En novembre, Santos, 34 ans, a été élu dans le 3e district du Congrès, qui comprend certaines banlieues de Long Island et une petite partie de l’arrondissement du Queens à New York. Il est devenu le premier républicain ouvertement homosexuel non titulaire à remporter un siège au Congrès. Mais des semaines après avoir aidé les républicains à obtenir leur majorité à la Chambre, Santos fait maintenant l’objet d’une enquête pour avoir fabriqué de larges pans de sa biographie. Ses dépenses de campagne sont également passées au crible.

Il n’a montré aucun signe de recul. La semaine dernière, Santos a été interrogé sur Fox News sur les “mensonges flagrants” et a répondu qu’il avait “fait une erreur”.

Le meilleur républicain de la Chambre, le représentant Kevin McCarthy de Californie, qui se présente pour devenir président de la Chambre maintenant que le GOP détiendra la majorité, n’a pas dit quelle action, le cas échéant, il pourrait prendre contre Santos.

Brady a déclaré que s’il dirigeait un comité auquel Santos devait siéger, “pour le moment, il ne ferait pas partie du comité”.

Le membre du Congrès a également déclaré que « nous sommes un pays de seconde chance. Et quand les gens sont prêts à changer leur vie et à assumer cela et à faire ce qu’il faut et à gagner à nouveau le respect et la confiance, vous savez, nous sommes prêts à le faire. Brady a déclaré qu’il espérait que Santos “choisirait la bonne voie ici”.

Des questions ont été soulevées à propos de Santos le mois dernier lorsque le New York Times a publié une enquête sur son CV et a trouvé un certain nombre de divergences majeures. Depuis lors, Santos a admis avoir menti sur son ascendance juive, avoir menti sur le fait de travailler pour les banques de Wall Street et avoir menti sur l’obtention d’un diplôme universitaire.

Les démocrates devraient poursuivre plusieurs voies contre Santos, y compris une plainte potentielle auprès de la Commission électorale fédérale et l’introduction d’une résolution pour l’expulser une fois qu’il sera membre du Congrès.

Hope Yen, l’Associated Press