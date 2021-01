Santos-Boca Juniors première étape à peine digne de Pelé, Maradona

Si Pelé et Diego Maradona avaient été sur le terrain à un niveau proche de leur apogée, il est alors peu probable que le match 0-0 de mercredi entre leurs anciens clubs se soit soldé par un but.

Dans un match de peu d’occasions, un certain nombre d’occasions ont été gaspillées alors que les joueurs de l’Argentine Boca Juniors et de Santos du Brésil se sont arrachés avec anxiété quand une tête plus froide était nécessaire.

Il n’est pas facile de se montrer à la hauteur de certaines traditions, surtout dans une occasion aussi tendue que le match aller d’une demi-finale de la Copa Libertadores. Le match retour de la semaine prochaine au Brésil sera plus dramatique et probablement moins prudent. Boca était hanté par le dilemme des hôtes de première étape; devraient-ils essayer de tirer parti de la maison? Ou serait-il plus sage de s’assurer qu’ils n’ont pas concédé de but à l’extérieur?

Santos a rendu la tâche difficile pour eux. Avec tous ses joueurs disponibles pour la sélection, une rareté dans cette compétition, l’entraîneur de Santos Cuca est devenu audacieux – du moins sur le papier. Il est sorti de son 4-3-3 habituel et a choisi quatre joueurs attaquants – Marinho coupant sur son pied gauche fort du droit, l’avant-centre prometteur et polyvalent Kaio Jorge, le longiligne Lucas Braga à gauche et le petit vénézuélien rusé Yefferson. Soteldo flottant dans un rôle libre.

L’équipe ne visait pas à construire grand-chose au milieu de terrain. Mais ils auraient des moments pour lancer leurs contre-attaques. Et, surtout, ils défendaient en attaquant. La présence de leurs dangereux ailiers a rendu les arrières latéraux de Boca beaucoup moins enclins à avancer. Et avec le milieu de terrain central clé Jorman Campuzano blessé, Boca manquait d’articulation au centre. Une grande partie de leur menace provenait des rafales en solo de Sebastian Villa, leur fort ailier, qui était incapable de combiner suffisamment avec Carlos Tevez. Il y avait à peine une seule chance claire dans toute la première mi-temps.

Boca Juniors et Santos auront tous à jouer lors de leur match retour la semaine prochaine. AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP via Getty Images

La question après l’intervalle était de savoir quand et dans quelle mesure les entraîneurs choisiraient de changer le modèle. Dix minutes après la mi-temps, Santos a décollé de Soteldo et présenté le jeune Sandry dynamique, revenant à leur habituel 4-3-3. Miguel Angel Russo de Boca a répondu par un changement immédiat – et déconcertant – de son propre chef. Le milieu de terrain central Diego Gonzalez est parti. Le meneur de jeu colombien Edwin Cardona est venu.

Sur le papier, cela ressemblait à une attaque, même désespérée. En pratique, il a laissé Boca en désavantage numérique au milieu contre une équipe qui venait de renforcer son milieu de terrain. C’est ici que Santos a failli gagner le match. Marinho a peut-être eu de la malchance de ne pas avoir reçu de pénalité lorsqu’il a été regroupé par le défenseur central Carlos Izquerdoz. Mais d’un autre côté, quelques minutes plus tôt, Marinho aurait facilement pu être expulsé – et a eu une chance extraordinaire d’échapper à toute sorte de sanction – pour un tacle laid sur le ballon.

L’entraîneur de Boca, Russo, a rapidement resserré son milieu de terrain. C’était le choix logique. Boca a gagné lors de leur dernier voyage au Brésil, il y a un mois contre une puissante équipe internationale. Ils n’ont concédé que trois buts en 11 matchs, et maintenant la règle des buts à l’extérieur ne peut que jouer en leur faveur. Après que Santos ait retiré Kaio Jorge et déplacé Marinho à l’intérieur, Boca arrière gauche Frank Fabra avait plus de liberté pour avancer. Dans l’attaque finale du jeu, lui et Villa se sont associés pour donner une chance à Leo Jara – qui a lancé son tir au-dessus de la barre depuis le bord de la zone. C’était typique du match.

Peut-être que les successeurs de Pelé et Maradona pourront apporter plus de précision au match retour.