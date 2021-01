Palmeiras a été le premier club brésilien à atteindre la finale de la Copa Libertadores d’Amérique du Sud, tandis que Santos a été le premier Brésilien à la remporter. Samedi, ils se rencontrent lors de la 61e finale, organisée devant aucun public au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Palmeiras vise son deuxième titre. Santos vise à devenir la première équipe brésilienne à remporter le trophée pour la quatrième fois, ce qui serait une réalisation extraordinaire de la part d’un club vraiment remarquable.

L’équipe historique d’immigrants italiens, Palmeiras, est l’un des trois grands oursons de la métropole tentaculaire de Sao Paulo, la plus grande ville d’Amérique du Sud et l’une des plus grandes du monde. Santos est le port voisin beaucoup plus petit, à une heure en bas de la colline s’il y a peu de trafic. C’est une ville de bien moins d’un demi-million d’habitants. Et pourtant, Santos a surpassé les Corinthiens, Palmeiras et Sao Paulo. C’est comme si Brighton avait toujours fait mieux en Premier League qu’Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur et West Ham United.

Une grande partie de cela, bien sûr, a à voir avec Pelé, mais il ne l’a pas fait seul. En 1956, la légende brésilienne rejoint un club qui vient de remporter le championnat de l’État de Sao Paulo pour la deuxième fois. Dès le début, il était entouré de grands joueurs, et beaucoup d’autres ont continué à venir tout au long des années 1960 pour jouer à ses côtés. Au cours de cette décennie, Santos avait clairement prétendu être considéré comme la meilleure équipe de club au monde. Ils ont battu les champions d’Europe Benfica et l’AC Milan après avoir remporté les Libertadores en 1962 et 1963. Ils ont échoué dans les deux campagnes suivantes, et ils ont abandonné la compétition – pour des raisons évidentes.

Dans les jours précédant les droits télévisés, le Libertadores était une catastrophe financière – beaucoup de voyages coûteux avec peu de revenus. Afin de payer Pelé et son magnifique casting de soutien, Santos a fait la chose économiquement rationnelle. Dans les pauses du football de compétition au Brésil, ils ont parcouru le monde à la recherche de matches amicaux lucratifs. Et ils étaient toujours la meilleure équipe du Brésil à une époque où le pays pouvait conserver les merveilleux footballeurs qu’il produisait.

Après Pelé, Santos a inévitablement reculé un peu. Mais ils sont revenus à la notoriété au 21ème siècle, et les Libertadores ont joué un rôle énorme dans la refonte d’un club qui a été fondé le jour même de la chute du Titanic.

Les Santos sont devenus des spécialistes du développement de la jeunesse, et la version sud-américaine de la Ligue des champions a permis aux générations successives des merveilles du club d’acquérir de l’expérience et de se mettre en vitrine.

En 2002, une équipe incroyablement jeune, dirigée par Diego, Robinho et Elano, a remporté le championnat brésilien et s’est rendue jusqu’à la finale de Libertadores de l’année suivante. La génération Neymar a remporté le titre numéro trois en 2011, et sept ans plus tard, ils ont déchaîné Rodrygo, maintenant avec le Real Madrid.

Dans la campagne actuelle, ils sont de nouveau allés avec les jeunes. Ils n’avaient pas le choix car Santos est fauché. Le président du club a été récemment destitué. Les frais de transfert impayés signifiaient que la FIFA leur avait interdit de recruter de nouveaux joueurs, donc l’entraîneur Cuca a dû travailler avec ce qu’il avait.

Heureusement, il peut compter sur un beau partenariat d’arrière central, même si même ici, il y a eu des maux de tête. Luan Peres est prêté par Bruges en Belgique. Le prêt devait s’épuiser à la fin de 2020 et a dû être renégocié à la hâte. Et l’excellent Lucas Verissimo s’était fait promettre un déménagement à l’étranger, et ne figurait presque pas en demi-finale. En fin de compte, un accord a été conclu et il rejoint Benfica la semaine prochaine.

À l’avant, l’adolescent avant-centre Kaio Jorge a été une révélation, jeté dans les profondeurs et fonctionnant avec une intelligence et une polyvalence qui justifient la comparaison avec Roberto Firmino de Liverpool. Kaio Jorge peut travailler la surface de réparation, avec cinq buts, il est le meilleur buteur de l’équipe de la campagne, mais il peut aussi descendre profondément pour marquer ou passer des passes aux ailiers – Marinho sur la droite, coupant pour libérer son féroce tirs du pied gauche, et le petit vénézuélien Yeferson Soteldo à gauche, avec ses talents de dribbles hypnotisants. Soteldo peut également jouer un rôle plus central, avec Lucas Braga qui prend soin du flanc.

Mais ici, Cuca a une décision à prendre. Personne ne s’attendait à ce que Santos parvienne aussi loin, mais ils ont gagné en confiance et en élan en cours de route.

Kaio Jorge est le dernier prodige de la prodigieuse ligne de production de Santos. Amanda Perobelli-Piscine / Getty Images

Ils ont débuté avec une série de victoires, mais tous ont été durement combattus, avec un seul but. Seulement deux fois ils ont gagné avec une marge plus large – du côté des affaires contre les gros canons. Dans le match à domicile du quart de finale, ils ont battu Gremio 4-1, puis ont vaincu Boca Juniors 3-0 au tour suivant. Les deux fois, le milieu de terrain a appuyé agressivement, marquant sur le pied avant, remportant la possession et se démarquant.

Mais cela sera-t-il possible samedi? Les tours précédents avaient lieu dans la soirée. La finale débute à 17 h. Selon le calendrier original, ce jeu devait avoir lieu fin novembre – au printemps. Au lieu de cela, il se poursuit maintenant en plein été. La première mi-temps se jouera probablement sous un soleil implacable.

Santos peut-il presser dans de telles conditions? Ils courront le risque de s’ouvrir aux spécialistes de la contre-attaque de Palmeiras. Serait-il prudent de choisir un milieu de terrain plus prudent? Parce que, en plus de la chaleur, il y a les effets d’avoir autant de matchs entassés dans le calendrier touché par la pandémie.

Certes, Palmeiras a joué plus de jeux. Ce sera leur 55e depuis fin juillet. Mais les Palmeiras ont une équipe beaucoup plus profonde, ce qui facilite la rotation de leurs options. Santos a donc besoin d’une nouvelle vague d’héroïsme de la part du groupe de joueurs qui les a portés à des hauteurs inattendues.

Ils peuvent s’inspirer du lieu. Le Maracana de Rio est la chose la plus proche du Brésil d’un stade national. Et à l’apogée de Pelé, les Santos étaient si populaires que le Maracana est devenu une deuxième maison. C’est là qu’ils ont joué à Boca Juniors lors du match à domicile de la finale des LIbertadores de 1963, et a également été le théâtre des matchs intercontinentaux contre Benfica et Milan. Santos a remporté tous ces matchs – et serait le choix des romantiques de le refaire contre Palmeiras samedi.