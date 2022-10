Santiago Sosa d’Atlanta United a suspendu 3 matchs pour avoir utilisé des insultes anti-gay

Santiago Sosa en action pour Atlanta contre la Nouvelle-Angleterre. Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images

Le milieu de terrain d’Atlanta United, Santiago Sosa, a été suspendu pour trois matchs et a infligé une amende non divulguée après avoir utilisé une insulte anti-gay lors du match de son équipe contre le New England Revolution le 1er octobre, a annoncé samedi la MLS.

Sosa, 23 ans, doit également suivre la formation LGBTQ + Allyship via Athlete Ally.

“Atlanta United est au courant de l’utilisation d’un langage offensant par Santiago Sosa lors du match de la semaine dernière”, a déclaré Atlanta United dans un communiqué. “Le club ne tolère pas l’utilisation d’un langage nuisible ou irrespectueux envers qui que ce soit.

“Santiago est extrêmement plein de remords et s’est personnellement excusé auprès du joueur de la New England Revolution. Il a également demandé des ressources supplémentaires à l’Association des joueurs de la Major League Soccer pour se développer à partir de cet incident.

“Le club veillera à ce que ce moment soit l’occasion de réaffirmer les valeurs profondément ancrées d’Atlanta United d’inclusion, de respect et d’unité à tous nos joueurs et à notre personnel.”

Sosa manquera le dernier match d’Atlanta de la saison régulière de la MLS à domicile contre le New York City FC dimanche ainsi que ses deux premiers matchs de la saison 2023. United a déjà été éliminé des séries éliminatoires.

L’international argentin des jeunes a rejoint Atlanta avant le début de la saison 2021. Il a fait 47 apparitions en MLS pour les vainqueurs de la Coupe MLS 2018, dont 21 cette saison.